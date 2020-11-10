Вручение «Премии Алампа» пройдет в онлайн-формате
14 ноября 2020, в день рождения Алампа Софронова состоится вручение Общественной Премии Алампа. В этом году, решением организаторов вручение «Премии Алампа» состоится в онлайн формате.
«Премия Алампа»была создана ассоциацией творческих союзов Республики Саха (Якутия) и Театром Олонхо в 2019 году, во исполнение завещания Анемподиста Ивановича Софронова — Алампа, выдающегося государственного деятеля Культуры, основателя Якутской литературы, драматурга.
Премия вручается в 10 номинациях: Драматург, Режиссер, Композитор, Мелодист, Актер, Актриса, Литературное слово, Кинематограф, Художник, За верность Алампа.
Победителями в 2019 г стали:
Альбина Борисова Слепцова — «Литературное слово»;
Эдуард Васильев — «Художник»;
Владимир Ксенофонтов — «Композитор»;
Зоя Багынанова — «Лучшая актриса»;
Ефим Степанов — «Лучший актер»;
Сардана Саввина — «Меценат»;
Эдуард Новиков — «Кинематографист»;
Андрей Борисов — «Режиссёр»;
Валентина Семёнова — «За верность профессии»;
Семен Ермолаев — «Драматург».
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