Вручение «Премии Алампа» пройдет в онлайн-формате

14 ноября 2020, в день рождения Алампа Софронова состоится вручение Общественной Премии Алампа. В этом году, решением организаторов вручение «Премии Алампа» состоится в онлайн формате.

«Премия Алампа»была создана ассоциацией творческих союзов Республики Саха (Якутия) и Театром Олонхо в 2019 году, во исполнение завещания Анемподиста Ивановича Софронова — Алампа, выдающегося государственного деятеля Культуры, основателя Якутской литературы, драматурга.

Премия вручается в 10 номинациях: Драматург, Режиссер, Композитор, Мелодист, Актер, Актриса, Литературное слово, Кинематограф, Художник, За верность Алампа.



Победителями в 2019 г стали:

Альбина Борисова Слепцова — «Литературное слово»;

Эдуард Васильев — «Художник»;

Владимир Ксенофонтов — «Композитор»;

Зоя Багынанова — «Лучшая актриса»;

Ефим Степанов — «Лучший актер»;

Сардана Саввина — «Меценат»;

Эдуард Новиков — «Кинематографист»;

Андрей Борисов — «Режиссёр»;

Валентина Семёнова — «За верность профессии»;

Семен Ермолаев — «Драматург».

