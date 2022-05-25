Вручена премия Ил Дархана имени Кирилла и Мефодия

24 мая, в День славянской письменности и культуры состоялось традиционное вручение премии главы Якутии в области сохранения, изучения и развития родных языков имени Кирилла и Мефодия.

За вклад в развитие славянской письменности и культуры, духовности и нравственности, единения многонационального народа премия присуждена Марфе ТАРАБУКИНОЙ, кандидату филологических наук, заведующей кафедрой русского языка филологического факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

Марфа Тарабукина выразила благодарность главе Якутии Айсену НИКОЛАЕВУ за высокую оценку общего труда всех членов кафедры и преподавателей филологического факультета СВФУ.

В разные годы обладателями ежегодной премии в области сохранения, изучения и развития родных языков имени Кирилла и Мефодия становились ученые и исследователи СВФУ, внесшие вклад в развитие филологической науки, в повышение грамотности и образованности якутян, в укрепление нравственных и культурных ценностей общества.

День славянской письменности и культуры в нашей стране был установлен в 1986 году, в 1991 году ему присвоен статус государственного праздника.

В Республике Саха (Якутия) инициаторами празднования Дня славянской письменности и культуры выступили советский и российский языковед, филолог Николай Георгиевич САМСОНОВ и руководитель русской общины Людмила Герасимовна МЕДВЕДЕВА.

«Почти четыре века мы, якутяне, говорим на великом русском языке. Сегодня это язык общения более 126 народов, проживающих в нашей многонациональной республике. Под благотворным влиянием русской культуры развивалась якутская письменность, школьное образование, периодическая печать. В Якутии установлен государственный билингвизм: два государственных языка – русский и якутский», — подчеркнул ранее глава Якутии Айсен Николаев.