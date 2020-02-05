ВРП Якутии превысил 1,1 трлн рублей в 2019 году

Правительство Республики Саха (Якутия) подвело итоги социально-экономического развития республики в 2019 году. Рост валового регионального продукта за 2019 год оценивается в 3,5% к предыдущему году, сообщает пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве.

«Сегодня Республика Саха (Якутия) является лидером Дальнего Востока по ряду важнейших показателей. Предприятия региона обеспечивают 20% суммарного валового регионального продукта всего Дальнего Востока, 27% объема инвестиций и 41% налоговых поступлений в федеральный бюджет. По итогам 2019 года рост промышленного производства составил 12%, рост ВРП – 3,5%. Валовый региональный продукт превысил триллион рублей и составил 1191 млрд рублей. Впервые доля нефтегазового комплекса превысила долю алмазодобычи в структуре ВРП. Уже сегодня добываем более 14 миллионов тонн нефти, а с выходом «Силы Сибири» на проектную мощность — будет еще и 25 миллиардов кубометров газа», – отметил Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Правительство республики также видит большие перспективы в развитии несырьевого сектора экономики. «Вместе с тем мы делаем серьезную ставку на развитие несырьевого сектора экономики, в том числе и на его креативные направления — дизайн, ювелирное мастерство, кинопроизводство. Мы сегодня третий регион страны после Москвы и Санкт-Петербурга по производству полнометражных художественных фильмов. По итогам 2019 года республика по-прежнему занимает первое место среди регионов Дальнего Востока по экспорту IT-услуг – 1,36 миллиарда рублей. В IT-отрасли сегодня работают 1,5 тысячи человек, мы намерены к 2024 году довести эту цифру до 10 тысяч человек», – добавил Глава Якутии.

Якутия вошла в ТОП-10 по индексу промышленного производства России.

Добыча полезных ископаемых остается источником формирования бюджетных доходов (примерно 59% налоговых поступлений в консолидированный бюджет Якутии). Индекс промышленного производства в 2019 году продемонстрировал максимальный рост за последние 7 лет и составил 112,4%. Установлен ряд рекордов в добывающей промышленности: рост добычи газа (в 1,5 раза к 2018 году), нефти (116,6%) и золота (123,5%).

В структуре ВРП доля нефтегазового комплекса составила 26,3%. Запущен один из крупнейших газопроводов России «Сила Сибири».

Развитие ключевых инвестиционных проектов топливного комплекса позволило обновить исторические показатели по добыче нефти и газа, которые достигли 14,1 млн т нефти (116,6%) и 2,9 млрд куб.м газа (рост в 1,5 раза). Рост добычи нефти и газа обусловлен увеличением производственных мощностей ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», вводом в эксплуатацию Чаяндинского НГКМ и подачей газа в газопровод «Сила Сибири». Добыча угля оценивается на уровне 17,3 млн тонн (109,2%). Положительная динамика достигнута на шахтах «Инаглинская» и «Денисовская» компании «Колмар», резидента ТОР «Южная Якутия».

Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота с объемом 36,5 тонн.

Рост обеспечен за счет наращивания производственных мощностей инвестпроектов ООО «Рябиновое», АО «Полюс Алдан», ООО «Нерюнгри-Металлик» и ООО «Рудник Таборный». Добыча серебра достигла рекордных 120,6 т (117,8%), что обусловлено вводом в эксплуатацию ГОК «Вертикальное» в Кобяйском районе.

Добыча алмазов составила 34,3 млн карат на сумму 3,3 млрд долларов США, что выше на 3,5% и 1% уровня 2018 года соответственно. Рост добычи алмазов компании АК «АЛРОСА» (ПАО) связан с увеличением добычи на новом Верхнемунском месторождении в Оленекском улусе.

В ноябре на территории ТОСЭР «Кангалассы» введен в эксплуатацию ювелирно-гранильный кластер. Производство бриллиантов оценивается на уровне 100,1 млн долларов США (86,4%), ювелирных изделий – 2,2 млрд рублей (98,5%). Спад производства бриллиантов связан со снижением потребительского спроса на мировом рынке со стороны стран Юго-Восточной Азии, США и России.

Прирост запасов полезных ископаемых за 2019 год составил на золото – 23 т, алмазы – 1,0 млн карат, нефть – 14 млн т.

Финансирование геологоразведочных работ составило 31,6 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2,24 млрд рублей, республиканского – 126,6 млн рублей, средств недропользователей – 29,3 млрд рублей.

В результате проведенной работы по поиску подземных вод в с. Чурапча выявлено Садьыминское месторождение питьевых подземных вод, запасы подземных вод составили 267 м3/сут. по кат. C1. Начаты поисковые работы в Сунтарском, Нюрбинском районах. Передано в пользование 98 участков недр местного значения для геологического изучения и 71 для разведки и добычи.

Объем экспорта ИТ-услуг из Якутии оценивается в 1,36 млрд рублей.

Активно развивается IT-сектор в Якутии. За 2019 год по сравнению с 2018 годом объем экспорта ИТ-услуг оценочно увеличился в 1,4 раза (1,36 млрд рублей). Республика Саха (Якутия) заняла 1 место в ДФО и входит в первую 20-ку субъектов Российской̆ Федерации по экспорту ИТ-услуг. На конец 2019 года количество компаний-резидентов ИТ-парка, открывшегося в конце 2018 года, увеличилось с 16 до 110, построено более 1,6 тысяч километров волоконно-оптических линий связи. Доход резидентов за 11 месяцев 2019 года, с учетом новых резидентов, составляет 272 млн рублей, создано более 120 новых рабочих мест.

Основные задачи на 2020 год:

обеспечение прироста запасов золота 23 тонны, алмазов 5 млн усл. ед., нефти 14 млн тонн;

завершение поисковых работ на алмазы в пределах Менда- Барылайской площади в Мегино-Кангаласском улусе;

увеличение объема экспорта ИТ-услуг Республики Саха (Якутия) – не менее 1,5 млрд рублей.

1 февраля 2020 года Правительство Республики Саха (Якутия) озвучило отчет по итогам деятельности за 2019 год в прямом эфире на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим». В отчете были представлены итоги социально-экономического развития республики в 2019 году. Отчёт правительства в прямом эфире на национальном телевидении дал официальный старт отчёту исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) об итогах деятельности за 2019 год. Со 2 февраля начнутся выезды рабочих групп Правительства Якутии во все населённые пункты республики с традиционными отчетами органов исполнительной власти по итогам деятельности в 2019 году. Отчёт завершится 16 марта в столице республики – городе Якутске.

Отчет исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) об итогах деятельности за 2019 год: https://www.sakha.gov.ru/itog_otchet2019.pdf

Инфографика: https://www.sakha.gov.ru/otchet2019