Врио ректора АГАТУ встретился с Тарасенко

14 апреля председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко провел совещание по вопросу развития образовательных организаций высшего образования, работающих на территории республики.

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников, министр образования и науки Михаил Сивцев, первый заместитель министра образования и науки Михаил Присяжный и руководители высших образовательных учреждений.

Врио ректора АГАТУ Константин Кривошапкин в своем выступлении рассказал о научно-исследовательской деятельности университета, о планах и задачах образовательной деятельности на 2021 год. Напомним, что университету был присвоен статус базовой организации Минсельхоза России по подготовке специалистов для традиционных отраслей Севера и это дало новый толчок в развитии вуза. За последние годы вуз усилил работу в данном направлении, в том числе в агротехнологическом факультете открыта кафедра «Традиционные отрасли Севера», приглашены сильнейшие кадры отрасли, ведется работа по подготовке кадров для традиционных отраслей Севера совместно с Магаданской областью, Чукотским АО, Республикой Тыва, Республикой Коми, Республикой Бурятия.

В ходе совещания председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко отметил важность участия агровуза в поднятии статуса рыбоводства, о необходимости подготовки кадров для рыбной отрасли республики и попросил внести предложения по работе в данном направлении.