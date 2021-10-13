Врио ректора АГАТУ встретился с представителями Российских железных дорог

На встрече обсудили вопросы организации мероприятий инновационной направленности. Анастасия Цесарская, технолог 1 категории управления инноваций «РЖД» Дальнего Востока и руководитель проекта УК «Примсервис» Кирилл Еруков рассказали о поиске и отборе перспективных инновационных и технологических проектов потенциально применимых на РЖД. Напомним, что с 13 по 15 октября Дальневосточный центр инновационного развития проводит воркшоп и питч-сессию для стартапов Якутска «Интеграция внешних инновационных решений в инфраструктуру ОАО «РЖД». АГАТУ выставил группу студенческих стартапов, которые пройдут обучение на акселераторе РЖД и попробуют внедрить свои коммерческие проекты в эко-систему Дальневосточной РЖД.

В программе мероприятий:

1. Мастер-класс «Питч и презентация».

2. Групповая трекшн-встреча с опытным трекером, где можно проработать свои бизнес-запросы.

3. Новые инструменты коммерциализации продукта.

4. Консультация с потенциальными заказчиками – специалистами и инженерами ОАО «РЖД», ответственными за поиск технологичных решений во внешней среде.

5. Консультация по поводу пилотного запуска проекта на инфраструктуре ОАО «РЖД».

6. Питч-сессия перед инженерами и руководителями структур ОАО «РЖД», ответственными за внедрение инновационных технологий.

7. Волнительный и бесценный опыт публичного выступления перед потенциальным заказчиком и новые полезные знакомства.