22.12.2020
17:00
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Общество

Врио ректора АГАТУ встретился c Героем труда России

Имя Героя труда России Михаила Готовцева из Усть-Алданского района многие знают не понаслышке. Именно он стал символом самоотверженного труда, преданности к родине и стойкости духа. Михаил Николаевич советский и российский животновод, полный кавалер ордена Трудовой Славы, почётный гражданин Республики Саха (Якутия).

Он вот уже полвека проводит в своём хозяйстве селекционную племенную работу. Начиная с 1984 года, высокопродуктивный скот, выращенный Готовцевым, получает высокие награды республиканских сельскохозяйственных выставок. В том же году он установил рекорд по надою молока, надоив почти пять с половиной тысяч литров молока. Также им выращено более 200 голов племенного скота для продажи в другие районы республики. В 1994 году Михаил Готовцев вместе с племянниками организовал крестьянское хозяйство «Удьуор». Хозяйство стало племенным в животноводстве. Труд Готовцева государство отметило рядом наград: он стал полным кавалером ордена Трудовой Славы.

С Героем труда России встретился врио ректора Константин Кривошапкин.

«С Михаилом Николаевичем знаком давно, их усадьба расположена на сайылыке Убаһалаах Усть-Алданского района, недалеко от села Танда, где в детстве я частенько гостил. Это человек, который всю свою жизнь посвятил работе в деревне, в ферме и является истинным примером для молодого поколения. Его хозяйство обеспечивает молоком СХПК «Мүрү», которые производят кисло-молочные продукты. Его богатый опыт поможет нам для достижения поставленных целей и задач», — делится Константин Константинович.

На встрече Михаил Готовцев отметил хорошую работу преподавателей факультета ветеринарной медицины и агротехнологического факультета во время практики. Посоветовал развивать новые направления и не бояться внедрять новые методы в развитии сельского хозяйства.

«Для того, чтобы сфера сельского хозяйства была привлекательна молодому поколению, необходимо обеспечить достойную заработную плату специалистам, работающим на местах: ветеринарам, зоотехникам», — подытожил врио ректора Арктического ГАТУ.

Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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