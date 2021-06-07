07.06.2021
21:12
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Образование

Врио ректора АГАТУ расскажет о приёмной кампании-2021 в прямом эфире

Дорогие абитуриенты!

09-го июня 2021 г. с 16 часов не пропустите прямой эфир по вопросам приемной кампании.

Напоминаем, что прием документов в Арктический государственный агротехнологический университет начинается с 1️⃣5️⃣ июня!

Способы подачи документов:
1) Лично;
2) Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»;
3) Сайт Университета agatu.ru через «Личный кабинет абитуриента»;
4) Электронная почта центральной приемной комиссии abiturient@agatu.ru;
5) Почта России.

Адрес: 677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3, ГУЛК, каб. 2.123, 2.124

Телефон: +7(968)154-49-82, +7(4112)507-976.

Инстаграм: @agatu_news

Сайтagatu.ru раздел «Абитуриенту».

Эл.почтаabiturient@agatu.ru.

Источник: Пресс-служба АГАТУ
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