Врио ректора АГАТУ расскажет о приёмной кампании-2021 в прямом эфире

Дорогие абитуриенты! 09-го июня 2021 г. с 16 часов не пропустите прямой эфир по вопросам приемной кампании. Напоминаем, что прием документов в Арктический государственный агротехнологический университет начинается с июня! Способы подачи документов:

1) Лично;

2) Суперсервис «Поступление в вуз онлайн»;

3) Сайт Университета agatu.ru через «Личный кабинет абитуриента»;

4) Электронная почта центральной приемной комиссии abiturient@agatu.ru;

5) Почта России. Адрес: 677007, г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км., д.3, ГУЛК, каб. 2.123, 2.124 Телефон: +7(968)154-49-82, +7(4112)507-976. Инстаграм: @agatu_news Сайт: agatu.ru раздел «Абитуриенту». Эл.почта: abiturient@agatu.ru.

Источник: Пресс-служба АГАТУ

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