Врио ректора АГАТУ посадил саженцы вместе со школьниками Хатасской СОШ

Врио ректора АГАТУ, кандидат биологических наук Константин Кривошапкин посетил Хатасскую СОШ имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых. Для школьников он провел мастер-класс по плодово-ягодным растениям, правилам посадки и ухода за ними. Константин Константинович подарил ребятам саженцы жимолости, малины и смородины.

Молодые деревья высадили на территории будущего полигона питомника. С текущего года Хатасская школа реализует проект «Зеленая школа». В его рамках организовали питомник плодово-ягодных растений и многолетних саженцев. Ухаживать за растениями юным агрономам помогают учителя, мастера производственного обучения и Ботанического сада.

В ходе мастер-класса ребята получили практические навыки по высадке боярышника, научились высаживать малину, яблоню. Особый интерес у школьников вызвал мастер-класс по обрезке черной смороды. С одного куста черной смородины получили более 50 черенков, которые высадят как с использованием корневина, так и без него.

Напомним, что в декабре 2019 года на базе Хатасской средней общеобразовательной школы имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» открылась научно-учебная лаборатория «Агрокуб» и является единственной на территории Дальнего Востока.

Во время весенних каникул этого года в АГАТУ состоялись дни открытых дверей, где ученики Хатасской агрошколы смогли воочию увидеть деятельность университета, учебных подразделений, лабораторий, а также приняли участие на консультациях по профильным предметам для сдачи ЕГЭ, в выставке презентации профессий, мастер-классах, в беседах со специалистами и профориентационных играх.