Врио ректора АГАТУ: День Арктики – праздник тепла, мира, согласия и единения

Арктика – суровый край, который манит своей красотой. Это бескрайняя тундра, просторы северных широт, этническая культура народов Севера – всего не счесть, но самое главное, в Арктике живут стойкие люди, которые хранят верность своей малой родине, за что им огромная благодарность и почтение!





День Арктики учрежден Указом Главы Республики Саха (Якутия) № 200 от 11 декабря 2014 года, с целью поддержки и развития арктических районов Якутии. В современном мире интерес к Арктике возрастает. Только представьте, что 40 % территории Якутии относится к арктической зоне.





Ученые всего мира обсуждают вопросы устойчивого развития Арктики. В Год науки и технологий в России особенно важно отметить проекты, которые воплотятся и будут развивать арктическую территорию. Мы горды тем, что наши выпускники работают в арктических зонах оленеводами, ветеринарами и зоотехниками.





День Арктики – это традиционный праздник тепла, мира, согласия и единения северных народов. От имени нашего университета и от себя лично желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и процветания!

Врио ректора Арктического ГАТУ Константин Кривошапкин