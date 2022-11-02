02.11.2022
14:23
133
Природа
Время «резать» лед: Начинается ледовая навигация
Объявление: ПАО «ЛОРП» уведомляет о начале перевозок автотранспорта в сопровождении ледокола «Капитан Бабичев» по маршруту Жатай – Техтюр – Жатай.
Телефон для справок: 42-12-53
Электронная почта: ledokol@lorp.ru
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЛОРП
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