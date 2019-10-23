Время для новых имен!

В эти выходные стартует ежегодный турнир по мас-рестлингу

С 26 по 27 октября, в спортивном комплексе «Модун» будет проведен открытый республиканский турнир по мас-рестлингу «Новые имена» среди мужчин и женщин.

К участию в турнире допускаются спортсмены 2001 г.р. и старше, а также прошедшие медицинское освидетельствование и получившие допуск к соревнованиям. Также, одной из главных условий турнира является то, что участник должен не иметь норматив кандидата или мастера спорта по мас-рестлингу.

Многие нынешние мастера и чемпионы начинали свой спортивный путь именно с этого турнира. К таким можно отнести таких больших мастеров как Дьулус Ноговицын, Дмитрий Попов, Артем Варданян, Алексей Козлов, Данил Моисеев и т.д.

Соревнования пройдут в следующих весовых категориях:

Мужчины – 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 90 кг, 105 кг, св. 105 кг.

Женщины – 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 75 кг, 85 кг, св. 85 кг.

Все чемпионы и призеры будут награждены памятными медалями и грамотами, а также ценными призами.

Программа соревнований:

25 октября (пятница)

10:00-13:00 – работа мандатной комиссии

14:00-17:00 – взвешивание и жеребьевка участников

17:00-18:00 – работа судейской коллегии

26 октября (суббота)

10:00 – начало соревнований

13:00-14:00 – обеденный перерыв

14:00-14:30 – торжественное открытие

14:30-18:00 – предварительные схватки

27 октября (воскресенье)

10:00 – предварительные схватки

14:00 – полуфинальные и финальные схватки