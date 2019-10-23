Время для новых имен!
В эти выходные стартует ежегодный турнир по мас-рестлингу
С 26 по 27 октября, в спортивном комплексе «Модун» будет проведен открытый республиканский турнир по мас-рестлингу «Новые имена» среди мужчин и женщин.
К участию в турнире допускаются спортсмены 2001 г.р. и старше, а также прошедшие медицинское освидетельствование и получившие допуск к соревнованиям. Также, одной из главных условий турнира является то, что участник должен не иметь норматив кандидата или мастера спорта по мас-рестлингу.
Многие нынешние мастера и чемпионы начинали свой спортивный путь именно с этого турнира. К таким можно отнести таких больших мастеров как Дьулус Ноговицын, Дмитрий Попов, Артем Варданян, Алексей Козлов, Данил Моисеев и т.д.
Соревнования пройдут в следующих весовых категориях:
- Мужчины – 60 кг, 65 кг, 70 кг, 75 кг, 80 кг, 90 кг, 105 кг, св. 105 кг.
- Женщины – 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 75 кг, 85 кг, св. 85 кг.
Все чемпионы и призеры будут награждены памятными медалями и грамотами, а также ценными призами.
Программа соревнований:
25 октября (пятница)
10:00-13:00 – работа мандатной комиссии
14:00-17:00 – взвешивание и жеребьевка участников
17:00-18:00 – работа судейской коллегии
26 октября (суббота)
10:00 – начало соревнований
13:00-14:00 – обеденный перерыв
14:00-14:30 – торжественное открытие
14:30-18:00 – предварительные схватки
27 октября (воскресенье)
10:00 – предварительные схватки
14:00 – полуфинальные и финальные схватки
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