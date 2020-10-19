19.10.2020
17:45
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Экономика

Временные ограничения работ по заявочным услугам УГРС «Сахатранснефтегаз»

Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» сообщает о том, что с 19 октября по техническим причинам временно ограничен прием заявок по некоторым услугам.

Корректировка графика работ коснется сварочных услуг – замены счетчика газа, переустройства сети, замены газового оборудования (котла) и других. Телефон диспетчерской службы техобслуживания – 319-555.

Работы по бесперебойному обеспечению населения природным газом ведутся в штатном режиме, в том числе мероприятия по техобслуживанию и проверке внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции газовики выезжают на каждый вызов в средствах индивидуальной защиты, регулярно сдают анализ, ежедневно проходят измерение температуры тела перед допуском к работе и обрабатывают инструменты и автомобили дезсредствами.

Фото: Пресс-служба АО "Сахатранснефтегаз"
Источник: Пресс-служба АО "Сахатранснефтегаз"
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