Временные ограничения работ по заявочным услугам УГРС «Сахатранснефтегаз»

Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» сообщает о том, что с 19 октября по техническим причинам временно ограничен прием заявок по некоторым услугам.

Корректировка графика работ коснется сварочных услуг – замены счетчика газа, переустройства сети, замены газового оборудования (котла) и других. Телефон диспетчерской службы техобслуживания – 319-555.

Работы по бесперебойному обеспечению населения природным газом ведутся в штатном режиме, в том числе мероприятия по техобслуживанию и проверке внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции газовики выезжают на каждый вызов в средствах индивидуальной защиты, регулярно сдают анализ, ежедневно проходят измерение температуры тела перед допуском к работе и обрабатывают инструменты и автомобили дезсредствами.