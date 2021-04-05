05.04.2021
18:00
139

Экономика

Временные ограничения электроснабжения в Мегино-Кангаласском улусе

6 апреля в Мегино-Кангаласском улусе произойдут временные ограничения электроснабжения, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей.

08.30-17.00 – Рассолода – капитальный ремонт ВЛ;

14.00-17.00 – Нижний-Бестях – ремонт ВЛ.

В графике возможны изменения.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх