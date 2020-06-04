Временные ограничения движения на улице Лермонтова

Уважаемые жители и гости столицы!

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с необходимостью продолжения производства работ по замене участка водопровода, будет организовано ограничение движения транспортных средств с 20:00 часов 05 июня 2020 года до 06:00 часов 08 июня 2020 года на участке дороги улицы Лермонтова:

— на участке от пересечения улицы Лермонтова и улицы Октябрьской до пересечения улицы Лермонтова и Вилюйского переулка.

Автобусные маршруты №5, 7, 8, 35 в период перекрытия будут двигаться по ул. Октябрьская — ул. Ойунского – ул. Петровского – далее по маршруту.

Автобусный маршруты №109 в период перекрытия будет двигаться по ул. Октябрьская — ул. Лермонтова – ул. Кирова – далее по маршруту.