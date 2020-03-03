03.03.2020
18:07
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Якутск

Временное перекрытие улицы Лермонтова продлено до 8 часов утра

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ для устранения утечки газа из подземного газопровода высокого давления на улице Лермонтовабудет продлено ограничение движения транспортных средств до 8:00 часов 4 марта:

— на участке от пересечения улицы Лермонтова и улицы Октябрьской до пересечения улицы Лермонтова и улицы Петровского.

Автобусы в период перекрытия будут двигаться по ул. Тургенева.

Источник: Якутск.рф
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