Временное перекрытие улицы Лермонтова продлено до 8 часов утра

Окружная администрация города Якутска сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ для устранения утечки газа из подземного газопровода высокого давления на улице Лермонтовабудет продлено ограничение движения транспортных средств до 8:00 часов 4 марта:

— на участке от пересечения улицы Лермонтова и улицы Октябрьской до пересечения улицы Лермонтова и улицы Петровского.

Автобусы в период перекрытия будут двигаться по ул. Тургенева.