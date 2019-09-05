Временное перекрытие дороги к переулкам Ивана Арбиты и Хоринский

Уважаемые жители и гости Якутска! Управление дорог Окружной администрации города Якутска сообщает, что с 7 сентября по 8 сентября 2019 года включительно будет временно ограничено движение транспортных средств на подъездной дороге к переулкам Ивана Арбиты, Хоринский в связи с работами по переустройству сетей канализации в рамках капитального ремонта автомобильной дороги.

Источник: Якутск.рф

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