05.09.2019
17:53
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Якутск

Временное перекрытие дороги к переулкам Ивана Арбиты и Хоринский

Уважаемые жители и гости Якутска!

Управление дорог Окружной администрации города Якутска сообщает, что с 7 сентября по 8 сентября 2019 года включительно будет временно ограничено движение транспортных средств на подъездной дороге к переулкам Ивана Арбиты, Хоринский в связи с работами по переустройству сетей канализации в рамках капитального ремонта автомобильной дороги.

Источник: Якутск.рф
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