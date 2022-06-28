28.06.2022
10:14
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Якутск
Временное ограничение движения транспорта по ул. Очиченко
МКУ «Организатор пассажирских перевозок» города Якутска сообщает, что в связи с проведением плановых работ по прокладке водопропускной трубы по ул. Очиченко в районе дома № 6/2 будет прекращено движение транспортных средств в период с 29 июня по 01 июля 2022 года.
Маршрутный автобус №16 будет осуществлять движение согласно разработанной схеме объезда.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
#Временное ограничение движения транспорта по ул. Очиченко#Мэрия Якутска#окружная администрация г. Якутска#Якутск
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