Временное ограничение движения транспорта по ул. Очиченко

МКУ «Организатор пассажирских перевозок» города Якутска сообщает, что в связи с проведением плановых работ по прокладке водопропускной трубы по ул. Очиченко в районе дома № 6/2 будет прекращено движение транспортных средств в период с 29 июня по 01 июля 2022 года. Маршрутный автобус №16 будет осуществлять движение согласно разработанной схеме объезда.

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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