Временное ограничение движения на трассе «Лена»

27 апреля с 10:00 до 18:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Нерюнгринского и Алданского районов, согласно приказу ФКУ Упрдор «Лена», введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств и автобусов на участке от 475 до 518 км. автомобильной дороги федерального значения А-360 «Лена» Невер-Якутск.

Подрядной организацией ООО «Сельдорстрой» ведутся работы по очистке проезжей части от мокрого снега, на линии работают 4 единицы техники (2 грейдера, 2 КДМ).