Временное ограничение для большегрузов на автодороге «Лена»

Временное ограничение движения для большегрузных автомобилей на участке федеральной автомобильной дороги А-360 «Лена» с 475 км по 637 км с 18.00 часов 5 октября 2022 года. Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на указанном участке дороги и воздержатся от поездок в данном направлении. Об изменении ситуации на дороге и отмене ограничения дорожного движения будет сообщено дополнительно, тгк ГИБДД14.