05.10.2022
21:51
155

Погода

Временное ограничение для большегрузов на автодороге «Лена»

Временное ограничение движения для большегрузных автомобилей на участке федеральной автомобильной дороги А-360 «Лена» с 475 км по 637 км с 18.00 часов 5 октября 2022 года. Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на указанном участке дороги и воздержатся от поездок в данном направлении. Об изменении ситуации на дороге и отмене ограничения дорожного движения будет сообщено дополнительно, тгк ГИБДД14.

Фото: тгк ГИБДД14
Источник: тгк ГИБДД14

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх