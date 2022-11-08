Временно приостановлена перевозка грузов с помощью ледокола

В связи с ледоставом на реке Лена будет приостановлена работа по перевозке груза с сопровождением ледокола по маршруту 1623 км. р.Лена – о.Медвежий с 8 ноября по 9 ноября 2022г.

Возобновление перевозки начнется 10 ноября 2022 года с 09.00 часов утра.

Напомним, что с 4 ноября речники ПАО «ЛОРП» начали осуществлять грузовые перевозки в сопровождении ледокола на р.Лена по маршруту «Жатай-Тектюр-Жатай». В перевозках задействованы: ледокол «Капитан Бабичев», буксир «Капитан Бурковский» и баржа «Жатай-1».



Перевозки будут осуществляться по мере загрузки баржи «Жатай-1». На причалах дежурит полицейский патруль, со стороны ЛОРПа – коммерческое управление и управление по эксплуатации флота. Ведутся работы по укреплению причалов бутовым камнем и скальной породой, отсыпаются ПГС. Ситуация на перевозках полностью контролируется.

Справки по телефону: 42-12-53