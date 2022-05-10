Временно открыт участок пр.Ленина в Якутске

Как сообщили в МКУ «Главстрой», сегодня, 10 мая, днем, во временном режиме открыт для движения транспорта участок пр. Ленина от ул. Кулаковского до ул. Петровского. Участок будет открыт во временном режиме до начала работ по асфальтированию, в целях сокращения неудобств для горожан. Просим водителей и пешеходов быть внимательными и строго соблюдать ПДД. тгк ЯКУТСК @YakutskRF