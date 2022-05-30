Временно откроется движение для автотранспорта

К концу недели временно откроется сквозное движение для автотранспорта на перекрестке ул.Курашова — пр. Ленина, об этом сообщил во время городской планерки руководитель МКУ «Главстрой» Алексей Варламов.

Источник: Окружная администрация ГО «город Якутск»

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх