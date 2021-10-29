29.10.2021
15:39
82

Якутск

Временно ограничено движение транспортных средств по улице Севастопольская❗

С 09.00 ч. 29 октября до 09.00 ч. 30 октября по улице Севастопольская на участке от Автострада 50 лет Октября до дома Автострада 50 лет Октября 3/1 ограничено движение транспортных средств.

Ограничение осуществляется в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением внеплановых работ по ремонту газопровода низкого давления.

Фото: SAKHALIFE
Источник: Yakutskcity.ru
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх