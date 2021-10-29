29.10.2021
15:39
82
Якутск
Временно ограничено движение транспортных средств по улице Севастопольская❗
С 09.00 ч. 29 октября до 09.00 ч. 30 октября по улице Севастопольская на участке от Автострада 50 лет Октября до дома Автострада 50 лет Октября 3/1 ограничено движение транспортных средств.
Ограничение осуществляется в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением внеплановых работ по ремонту газопровода низкого давления.
Фото: SAKHALIFE
Источник: Yakutskcity.ru
#Временно ограничено движение транспортных средств по улице Севастопольская❗#окружная администрация г. Якутска#Якутск
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