Временно ограничено движение транспортных средств по улице Севастопольская❗

С 09.00 ч. 29 октября до 09.00 ч. 30 октября по улице Севастопольская на участке от Автострада 50 лет Октября до дома Автострада 50 лет Октября 3/1 ограничено движение транспортных средств.

Ограничение осуществляется в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением внеплановых работ по ремонту газопровода низкого давления.