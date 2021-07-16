16.07.2021
13:30
88
Общество
Временно ограничат движение на автодороге «Анабар»
Мирнинское управление автомобильных дорог АК «АЛРОСА» (ПАО) сообщает, что на участке ремонта км 191 км – 217 км + 125 автодороги «Анабар» планируется проведение мероприятий по замене водопропускной трубы на км 203+103.
В связи с этим с 17 по 18 июля в период с 21-00 до 06-00 будет введено временное ограничение движения в обоих направлениях.
Отметим, ремонт 26-километрового участка автодороги «Анабар» ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
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