Временно ограничат движение на автодороге «Анабар»

Мирнинское управление автомобильных дорог АК «АЛРОСА» (ПАО) сообщает, что на участке ремонта км 191 км – 217 км + 125 автодороги «Анабар» планируется проведение мероприятий по замене водопропускной трубы на км 203+103. В связи с этим с 17 по 18 июля в период с 21-00 до 06-00 будет введено временное ограничение движения в обоих направлениях. Отметим, ремонт 26-километрового участка автодороги «Анабар» ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Фото: Управление автодорог РС(Я) Источник: Управление автодорог РС(Я)

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