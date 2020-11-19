Временно изменен режим работы ряда касс Энергосбыта

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» сообщает, что с 20 ноября по 26 ноября 2020 г. в г. Якутске временно не работают кассы, расположенные по адресам:

— ул. Каландаришвили, 25,

— ул. Крупской, 19,

— ул. Можайского, 27А,

— ул. П. Алексеева, 6,

— ул. С. Данилова,3/2

— ул. Богатырева, 11/3

Потребители могут произвести оплату в других пунктах приема платежей Энергосбыта:

– Центр обслуживания потребителей ПАО «Якутскэнерго» (ул. Ф. Попова, 21).

Режим работы: понедельник-пятница — 08.00 – 20.00 без перерыва; суббота — 09.00 – 18.00 без перерыва; воскресенье — с 10.00 до 17.00 без перерыва.

— мкрн 202, корп 15А

Режим работы: понедельник-пятница: 09.00-17.00, без перерыва; суббота: 09.00-16.00 без перерыва; воскресенье: выходной;

— ул. Курашова, 8 (ТЦ «Кэскил»)

Режим работы: понедельник-пятница: 11.00-19.00, перерыв 14.00-15.00, суббота: 11.00-18.00 без перерыва; воскресенье: 10.00-16.00, без перерыва.

— ул. К. Алексеева, 7 (магазин «Елочка»)

Режим работы: вторник-пятница: 10.00-18.00, перерыв 14:00-15:00; суббота: 10.00-16.00, перерыв 13:00-14:00; понедельник, воскресенье: выходной.

–ул. Октябрьская, 25 (ТЦ «Тит-Ары» магазин «Строительный»)

Режим работы: понедельник-пятница: 10.00-18.00, без перерыва; суббота: 10.00-17.30, без перерыва; воскресенье: выходной.

— ул. Рыдзинского, 24 (ТЦ «Якутяночка»)

Режим работы: понедельник-пятница: 09.00-17.00, перерыв 13-14; суббота-воскресенье: 10.00-16.00, без перерыва.

— ул. Курнатовского, 1/2А (ТЦ «Соседи»)

Режим работы: понедельник-пятница: 11.00-19.00, перерыв: 14.00-15.00; суббота: 10.00-18.00, перерыв 14.00-15.00; воскресенье: 11.00-16.00; без перерыва.

Оплатить потребленные энергоресурсы ПАО «Якутскэнерго» можно дистанционно на сайте энергокомпании: www.yakutskenergo.ru

— через «Личный кабинет» (вкладка «Частным лицам» / «Личный кабинет»);

— без регистрации (вкладка «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Банковской картой»).

– через приложение Сбербанк Онлайн (1. с помощью QR-кода, размещенного на платежном документе (квитанции) — раздел «Платежи» / «Оплата по QRили штрих-коду»; 2. Оплата по номеру лицевого счета — раздел «Платежи» / «ЖКХ» / «Электроэнергия» / «Якутскэнерго») — оплата без комиссии;

– через Интернет-банки: «Газпромбанк», «Росбанк», «ВТБ», «Россельхозбанк» (в мобильном банковском приложении: раздел «Платежи (Оплата услуг)» / «Коммунальные платежи» / «Якутскэнерго», затем ввести номер лицевого счета, указать сумму к оплате). Также можно оплатить через «Кукуруза (Евросеть)», «Золотая корона», «Все платежи», «Paystore», «e-Pos». Информация о данных способах платежей размещена на сайте ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru (раздел «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Интернет-банки»).

Прием платежей за услуги Якутскэнерго без комиссии также можно произвести в отделениях УФПС, ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).

Подробная информация обо всех формах дистанционного обслуживания размещена на сайте ПАО «Якутскэнерго»: https://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/news-in-detail.php?ELEMENT_ID=36082267.

По вопросам регистрации и работы электронного сервиса можно обратиться в контакт-центр Энергосбыта по тел. 8 800 100 22 05.