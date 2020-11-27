Временно изменен режим работы ряда касс Энергосбыта

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» сообщает, что с 27 ноября по 3 декабря 2020 года в г. Якутске временно не работают кассы, расположенные по адресам:

— ул. Кеши Алексеева, 7;

— ул. Курашова, 8;

— ул. Курнатовского 1/2;

— ул. Октябрьская, 25;

— ул. Рыдзинского, 24;

— ул. Чехова, 35.

Также информируем о том, что временно приостановлен прием посетителей в пунктах приема платежей по ул. Богатырева, 11/3; ул. Бабушкина, 3; ул. Автодорожная, 53/1 (ТЦ «Емеян»). О возобновлении работы данных касс будет сообщено дополнительно.

Потребители могут произвести оплату в других пунктах приема платежей Энергосбыта:

— Центр обслуживания потребителей ПАО «Якутскэнерго» (ул. Ф. Попова, 21)

Режим работы: понедельник-пятница — с 08.00 до 20.00, без перерыва; суббота — с 09.00 до 18.00, без перерыва; воскресенье — с 10.00 до 17.00, без перерыва;

— мкрн. 202, корп. 15А

Режим работы: понедельник-пятница — с 09.00 до 17.00, без перерыва; суббота — с 09.00 до 16.00, без перерыва; воскресенье — выходной;

— ул. П. Алексеева, 6 (ТЦ «Олонхо»)

Режим работы: понедельник-пятница – с 10.00 до 18.00, перерыв — с 13.00 до 14.00; суббота – с 10.00 до 17.00, без перерыва; воскресенье – выходной;

— ул. Крупской, 19 (ТД «Холбос»)

Режим работы: понедельник-пятница — с 09.00 до 17.00, перерыв — с 13.00 до 14.00; суббота — с 09.00 до 16.00, без перерыва; воскресенье — выходной;

— ул. С. Данилова, 3/2

Режим работы: вторник-пятница — с 10.00 до 18.30, перерыв — с 14.00 до 15.00; суббота — с 10.00 до 16.00, перерыв — с 13.00 до 14.00; понедельник, воскресенье — выходные;

— ул. Каландаришвили, 25

Режим работы: понедельник-пятница с 09.00 до17.00, перерыв — с 13.00 до 14.00; суббота — с 09.00 до 16.00, без перерыва; воскресенье — выходной;

— ул. Можайского, 27А (рынок «Белое озеро»)

Режим работы: понедельник-пятница — с 10.30 до 18.30, перерыв — с 14.00 до 15.00; суббота, воскресенье — с 10.00 до 16.00, без перерыва.

Оплатить потребленные коммунальные услуги ПАО «Якутскэнерго» можно онлайн на сайте энергокомпании (www.yakutskenergo.ru):

— через личный кабинет (вкладка «Частным лицам» / «Личный кабинет»);

— без регистрации (вкладка «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Банковской картой» или раздел «Оплатить банковской картой» на главной странице).

Прием платежей производится без комиссии, средства перечисляются на лицевой счет потребителя день в день.

Также можно воспользоваться другими способами онлайн-оплаты:

— через приложение Сбербанк Онлайн (1. с помощью QR-кода, размещенного на платежном документе (квитанции) — раздел «Платежи» / «Оплата по QRили штрих-коду»; 2. Оплата по номеру лицевого счета — раздел «Платежи» / «ЖКХ» / «Электроэнергия» / «Якутскэнерго») — оплата без комиссии;

— через Интернет-банки: «Газпромбанк», «Росбанк», «ВТБ», «Россельхозбанк» (в мобильном банковском приложении: раздел «Платежи (Оплата услуг)» / «Коммунальные платежи» / «Якутскэнерго», затем ввести номер лицевого счета, указать сумму к оплате). Также можно оплатить через «Кукуруза (Евросеть)», «Золотая корона», «Все платежи», «Paystore», «e-Pos». Информация о данных способах платежей размещена на сайте ПАО «Якутскэнерго»: www.yakutskenergo.ru (раздел «Частным лицам» / «Как оплатить» / «Интернет-банки»);

— через портал ГИС ЖКХ;

— через мобильное приложение «Квартплата+» или Платежный кабинет (pay.kvartplata.ru) системы «Город»

Прием платежей за услуги ПАО «Якутскэнерго» без комиссии также осуществляется в отделениях «Почты России», ПАО «Сбербанк» (в т.ч. Сбербанк-онлайн, «Автоплатеж», банкоматы и др.).

Подробная информация обо всех формах дистанционного обслуживания размещена на сайте ПАО «Якутскэнерго»: https://yakutskenergo.ru/About_company/press-center/news-in-detail.php?ELEMENT_ID=36082267.

Телефон контакт-центра Энергосбыта: 8 800 100 22 05.