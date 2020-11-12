Врачи ЯРКБ благодарят за помощь

Жители республики хорошо знают, что в связи с повышенной нагрузкой больницы работают в напряженном графике, и каждый раз в критической ситуации находится кто-нибудь, кто протягивает врачам руку помощи.

Кто-то помог с приобретением защитных средств, кто-то предоставил помещение для обсерватора, кто-то помогает медикам с горячим питанием, кто-то предложил помощь автотранспортом. Вот еще хорошая новость. Ее сообщил заместитель главного врача Якутской республиканской клинической больницы по хозяйственной части Геннадий ТАЙШИН.

— Начальник ФКУ «Управление дорог» Николай АНДРЕЕВ, узнав, что больница нуждается в дополнительном транспорте для перевозки пациентов с COVID-19, вышел на главного врача Николая ВАСИЛЬЕВА и предложил помощь с предоставлением автотранспорта, — рассказал Геннадий Георгиевич.

Машин и водителей в это горячее время больнице не хватает, и можно представить себе радость медицинского персонала недавно открывшегося инфекционного отделения больницы, что на Кулаковского, 42/2, к единственной имеющейся «санитарке» добавился микроавтобус «Тойота Хайс».

С 31 октября он перевозит больных на Стадухина, где располагаются основные корпуса больницы, для сдачи анализов и КТ-исследования, помогая и врачам, и пациентам сэкономить время на ожидание результатов.

— Предоставление такой услуги в данное время очень актуально, — говорит и Геннадий Георгиевич, — так как, всегда есть проблемы с автотранспортом в связи с большой загруженностью с перевозками пациентов. Помощь пришла очень вовремя, благодаря ей, теперь вовремя проводится КТ-исследование пациентов, без затруднений привозятся результаты анализов. Все это помогает врачам вовремя поставить диагноз и без промедления начать лечение. Мы очень благодарны ФКУ «Управление дорог» и лично Николаю Ивановичу Андрееву за своевременную помощь и поддержку.

Поистине мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку, и сегодня это как никогда важно. Медикам сейчас нужна не только уверенность в своих знаниях и пусть небольшом, но собственном опыте, но и наша с вами поддержка и понимание.