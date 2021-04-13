Врачи Якутска и Намцев провели совместный осмотр населения

Врачи Якутской Республиканской клинической больницы в рамках программы сотрудничества с Намской центральной районной больницей приняли участие в Дне открытых дверей, проведенном в районном центре. В этот день врачи ЯРКБ и Намской ЦРБ совместно провели медосмотр жителей района.

Узким специалистам в районах всегда рады, на консультации пришли люди разного возраста, причем, не только жители районного центра, но и отдаленных населенных пунктов. Результатом проведенной работы остались довольны и сами врачи. Пациентов намских коллег осмотрели ревматолог ЯРКБ Людмила ЛЕОНТЬЕВА, эндокринолог Валентина КЫЧКИНА и гастроэнтеролог Марианна СТЕПАНОВА. День открытых дверей удался, мои собеседницы отмечают хорошую его организацию и эффективность проведенного мероприятия.

— Поработали мы очень результативно, поскольку приглашены на прием были нуждающиеся в конкретной консультативной помощи, люди пришли подготовленные, с результатами анализов, — поделилась врач-эндокринолог Валентина КЫЧКИНА. — Ко мне, например, пришли пациенты с проблемами щитовидной железы, два пациента, которым было необходимо уточнить диагноз и у которых сахарный диабет подтвердился, десяти пациентам моих намских коллег рекомендовано пройти дополнительное обследование в республиканском эндокринологическом диспансере.

— Для меня районные терапевты подготовили список больных с ревматологическими заболеваниями — сказала и врач-ревматолог Людмила ЛЕОНТЬЕВА, — и в основном это были молодые люди в возрасте до сорока лет с ревматоидным артритом, системной склеродермией, анкилозирующим спондилитомж. Многие из них уже проходили лечение у нас в отделении, а кто-то обратился впервые с высокой активностью заболевания. Десять человек записано на госпитализацию в ревматологическое отделение нашей больницы. Мне понравилось, что участковые терапевты хорошо знают своих пациентов и подготовили именно тех, кому действительно необходима консультация. Очень часто ревматологические заболевания начинаются в молодом возрасте, поэтому ранняя диагностика и своевременная терапия улучшают прогноз болезни. Результат лечения во многом зависит от работников первичного звена, и я хотела бы выразить благодарность участковым терапевтам Намской ЦРБ. Также я хотела бы подчеркнуть, что в районах республики крайне необходимы врачи-ревматологи.

Врач-гастроэнтеролог Марианна СТЕПАНОВА добавила: «Я тоже отметила, что на консультацию пациенты пришли с исследованиями на руках и готовыми анализами, что очень правильно. Заметно, что люди заинтересованы в своем здоровье, диагностике и своевременном лечении».

— Такие мероприятия мы не проводили с 2019 года, более двухсот человек побывало сегодня на консультациях, — говорит заместитель главного врача Намской ЦРБ Вера АТЛАСОВА, — население очень довольно работой врачей ЯРКБ, кроме консультаций для пациентов, они оказали методическую помощь нашим врачам. В следующий раз мы, возможно, проведем День открытых дверей по предварительной записи и направлениям врачей-терапевтов.

Руководство больницы выразило пожелание проводить совместные медосмотры ежегодно и пригласило врачей Якутской республиканской клинической больницы принять участие в осмотре населения района еще и осенью.