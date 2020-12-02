Врачи Якутска будут ездить на автомобилях АЛРОСА

Шесть комфортабельных автомобилей поступили с 1 декабря в распоряжение якутских медучреждений. Первой об этом на своей странице в сети Инстаграм сообщила Республиканская клиническая больница №3.

«Из-за напряженной обстановки с ковидом, количество вызовов на дом возросло в разы. Кроме того, чтобы не допустить распространения вируса, мы приняли решение, насколько это возможно, осуществлять прием больных врачами узких специальностей на дому. В связи с этим остро встал вопрос об обеспечении медиков транспортом. Теперь, благодаря слаженной работе руководства республики и алмазников, прикрепленные к поликлинике «РКБ №3» пациенты смогут оперативно получить качественную медицинскую помощь, не выходя из дома», – сказала главный врач Республиканской клинической больницы №3 Ольга ТАТАРИНОВА.

Медсестра службы патронажа на дому паллиативной медицинской помощи РКБ №3 Нарыйа Стручкова на выезде

У каждого автомобиля свой водитель, работу которого оплачивает алмазодобытчик. Кроме того, АЛРОСА полностью обеспечивает транспортные средства топливом и всеми расходными материалами.

В самой компании подтвердили, что передали автомобили в пользование медучреждениям Якутска, как минимум, на два месяца, и при необходимости этот срок может быть увеличен.

«Из-за пандемии коронавируса больницы и поликлиники сейчас очень нуждаются в дополнительном транспорте и водителях. Автомобили принадлежат нашему дочернему предприятию «Алмазы Анабара» и будут находится в распоряжении медучреждений до февраля, – сообщил ЯСИА заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ. – Надеемся, что за это время пик заболеваемости в городе пройдет и эпидемиологическая ситуация улучшится».

По его словам, в городах «алмазной провинции» – Мирном, Удачном, Айхале – корпоративный автотранспорт группы АЛРОСА на постоянной основе используется медучреждениями, в том числе муниципальными, практически с момента начала пандемии.

«Это лишь небольшая часть той помощи, которую компания оказывает врачам», – отметил Алексей Дьячковский.

Шесть комфортабельных микроавтобусов и легковых автомобилей переданы с 1 декабря в РКБ №3, Поликлинику №1, Горбольницу №3. У каждого автомобиля свой водитель, работу которого оплачивает группа АЛРОСА. Кроме того, алмазодобытчик полностью обеспечивает транспортные средства топливом и всеми расходными материалами. По договоренности с медучреждениями автомобили передаются в их распоряжение на два месяца, но при необходимости этот срок может быть увеличен.