Врачи Якутии работали в знаменитой Коммунарке

Три дня провела группа врачей из Якутии в знаменитой Коммунарке. В самом большом инфекционном госпитале России, где лечат больных с ковидом, проходила стажировка якутских специалистов.

Трехдневную учебу, организованную Министерством здравоохранения РС(Я), прошли 9 медицинских работников из Якутской республиканской клинической больницы, Медцентра г.Якутска, Якутской городской больницы №2, Якутской городской больницы №3, Республиканской клинической больницы №3, Нерюнгринской ЦРБ. И, как нам рассказала заведующая отделением реанимации Гериатрического центра Республиканской клинической больницы №3 Акулина Федотова, стажировка оказалась полезной во всех отношениях.

— Для начала заместитель главного врача по лечебной части Городской клинической больницы № 40 Москвы Рустам Казбекович Коготыжев провел нас по всему больничному комплексу, показав, как там все устроено. Должна сказать, увиденное впечатляет. Больница была построена как онкологический центр, но с началом коронавируса ее быстро переоборудовали в инфекционный госпиталь. Причем, со временем по немецкой технологии дополнительно развернули еще госпитали — родеры – это временные госпитальные помещения, насчитывающие свыше 1000 коек, включая реанимационные. Масштабы их поражают. Конечно, нам было интересно увидеть, как там организован лечебный процесс, — рассказала Акулина Федотова.

Московские коллеги охотно делились с врачами из Якутии своим опытом. Два дня якутяне работали непосредственно в палатах, курируя больных так же, как и врачи Коммунарки.

— Должна сказать, по всей стране лечение от коронавирусной инфекции идет по стандартной схеме – мы все работаем по одним методическим рекомендациям Минздрава РФ, которые по мере необходимости обновляются. Так что принципиального отличия в схеме лечения нет: и в Москве, и в Якутске лечат одинаково. Увиденное позволило лишний раз убедиться: в терапии больных ковидом мы идем в верном направлении, — сказала Акулина Степановна.

В то же время, говорит она, удалось почерпнуть и много нового. «Для меня, как заведующей отделением, интересно было увидеть работу среднего и младшего медперсонала, узнать, как у них ведутся истории болезни, формируются листы назначения и т.д. Конечно, это все регламентировано приказами, но тем не менее в каждой больнице бывают собственные наработки, и ознакомиться с ними полезно», — говорит она.

Учеба, которую прошли медики из Якутии, тем более важна, что, судя по всему, расслабиться пандемия не даст медикам еще долго.

— Когда мы работали в Коммунарке, больными были заняты не все койки, однако сворачивать коечный фонд никто не собирается. Эксперты прогнозируют: весной нас может очередная волна коронавируса. А значит, нужно быть во всеоружии, — сказала Акулина Федотова