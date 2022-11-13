Врачи выехали для помощи раненым якутянам в Москве

10 ноября для координации работы по поддержке раненых в рамках Единого координационного центра в Москву приехали медики из Якутии.

Врачи встретятся с ранеными якутянами в госпиталях Москвы и составят план работ для республиканских медицинских учреждений по приему военнослужащих на реабилитацию.

В состав медицинской бригады вошли врач-травматолог Республиканской больницы №2 Анатолий Потапов, клинический психолог Александр Григорьев и главный врач Якутской городской больницы №3 Светлана Давыдова, сообщили в Едином координационном центре.

«Мы здесь для того, чтобы оценить готовность республиканских медучреждений к приему наших ребят и обеспечить все необходимые им процедуры и протоколы реабилитации, — отметила Светлана Давыдова. – Важно уже сейчас понимать, на что надо будет сделать акцент, что нужно подготовить, чтобы наша гражданская медицина справилась со всеми поставленными задачами на самом высоком уровне. Мы также намерены оказывать помощь раненым в госпиталях, которые находятся в городах центральной части страны».

По словам медиков, решение об этой поездке было принято Минздравом Якутии на основе информации от участников СВО, которые недавно вернулись домой, от родственников раненых военнослужащих и волонтеров, которые работают в госпиталях.

В день прибытия бригада медиков уже провела консультацию для военнослужащего, завершившего лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. Мандрыка. В ближайших планах – посещение якутян в Центральном военно-клиническом госпитале им. Вишневского. Запланированы также визиты в Национальный медицинский исследовательский института нейрохирургии имени академика Бурденко, выезды в медучреждения Ростова — на Дону и Санкт-Петербурга.

Напомним, что работа с ранеными якутянами является одним из основных направлений работы Единого координационного центра. ЕКЦ создан по решению главы Якутии Айсен Николаева 14 октября и призван курировать вопросы оказания всесторонней помощи военнослужащим и их семьям.