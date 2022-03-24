Врачи узкой специальности приняли жителей пригородов столицы

С начала марта Медицинским центром города Якутска организованы выезды врачей узких специальностей в пригороды столицы. В течение месяца по определенному графику жителей поселков Кангалассы и Тулагино принимают врач акушер-гинеколог, врач-невролог, офтальмолог и врач-узист.

Как сообщили сами врачи, желающих попасть на прием врачей очень много. Так, в пос. Кангалассы проведены узи-исследования органов брюшной полости, щитовидной железы, почек, молочной железы. На сегодня эти узи-исследования прошли 12 человек, а гинеколог приняла 14 пациенток. К офтальмологу также выстраивается очередь. Врач в день принимает до 30 человек, а также проводит осмотры на дому. Кроме того, в Жатайскую больницу два раза в месяц прием проводит лор-врач.

В селе Тулагино в эти дни ощущается некое оживление. После двух лет перерыва из-за пандемии коронавируса открылся стационар для жителей села и сразу наполнился пациентами. «В стационар наш уже поступили первые пациенты. Пожилые люди очень довольны, все же толком не показывались эти два года. Все довольные, хвалят вкусную еду», — говорит жительница села Татьяна Седелкова. «На прием к врачам также народу много, хвалят молодых врачей невролога и гинеколога. Сама я прошла узи-исследование и очень довольна. Наконец мы занялись своим здоровьем», — поделилась с нами Татьяна Степановна. Также Татьяна Седелкова выражает благодарность медицинским работникам Тулагинской участковой больницы. «В периоды вспышки коронавируса в больницу обращались по 100 человек в день. Очень много работы было у наших работников, домой возвращались заполночь. Мне было очень жалко этих молодых девушек, которые очень старались за здоровье каждого пациента и сильно уставали. Я со своей стороны всячески старалась помочь, поддержать и считаю, что они достойны похвалы со стороны руководства», — передает Татьяна Степановна.

Жительница села Тулагино Тамара Елобаева также вчера сходила на прием к неврологу и гинекологу, прошла узи. «Очень удобно, когда вот так приезжают врачи. Нам, пожилым людям неудобно и далеко ездить в Жатай, чтобы показаться врачам. Поэтому эти два года, пока больница не принимала «обычных» пациентов, приходилось ездить к врачам, когда совсем станет невмоготу. В лишний раз напрягать врачей тоже не хочется, им и без того было сложно. Потому как только узнали о приеме врачей в нашей больнице, сразу решили показаться. Еще бы кардиолог проводил прием», — передает Тамара Борисовна.

Как сообщила заведующая Тулагинской участковой больницы Наталья Трифонова, всего за дни приема врачей узких профилей показались около 60 человек.