Врачи собрали подарки для Социальной столовой

В канун Нового года врачи пульмонологического отделения ГБУ РСЯ ЯРКБ отозвались на призыв директора Социальной столовой с просьбой о помощи в сборе подарков для одиноких пенсионеров, детям и маломобильных граждан. Под руководством заведующей пульмонологическим отделением Татьяны Викторовны Барашковой собрали и отвезли 50 наборов сладостей и мягких игрушек.

Фото: Пресс-служба ГБУ РСЯ ЯРКБ Источник: Пресс-служба ГБУ РСЯ ЯРКБ

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх