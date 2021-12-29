29.12.2021
11:42
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Праздники

Врачи собрали подарки для Социальной столовой

В канун Нового года врачи пульмонологического отделения ГБУ РСЯ ЯРКБ отозвались на призыв директора  Социальной столовой с просьбой о помощи в сборе подарков для одиноких пенсионеров, детям и маломобильных граждан.  Под руководством заведующей пульмонологическим отделением Татьяны Викторовны Барашковой собрали и отвезли 50 наборов сладостей и мягких игрушек.

Фото: Пресс-служба ГБУ РСЯ ЯРКБ
Источник: Пресс-служба ГБУ РСЯ ЯРКБ
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