Врачи РКБ-3 оказали помощь в Горной ЦРБ

Врачи РКБ №3 оказали организационно-методическую и консультационную помощь в Горной ЦРБ

В пятницу, 31 марта, врачи ГАУ РС(Я) «РКБ №3» заведующий Центром предиктивной медицины и биоинформатики Александра Асекритова, врач акушер-гинеколог Сардана Киприянова и врач-кардиолог Лечебно-реабилитационного центра Владимир Никаноров выезжали с организационно-методической и консультационной целью в Горную ЦРБ.

С прошлого года идет активная работа по апробированию жизненной ситуации Национальной социальной инициативы «Раннее выявление рака шейки матки на основе ВПЧ-диагностики». В рамках проекта более 600 женщин в возрасте от 30 до 65 лет прошли бесплатно ПЦР-исследование на вирус папилломы человека. При обнаружении активного вируса необходимо пройти специальное исследование – кольпоскопию у врача акушер-гинеколога. Благодаря выезду врачебной бригады теперь жительницы Горного района могут пройти это исследование у себя, в центральной районной больнице. Врач акушер-гинеколог Сардана Киприянова поделилась опытом применения кольпоскопии с врачами ЦРБ.

Также пациенты были рады врачу-кардиологу Владимиру Никанорову. Ни для кого не секрет, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний с каждым годом растет. Одной из причин таких заболеваний может быть повышение «плохого» холестерина, которое не вызывая никаких жалоб и не проявляя никаких симптомов, может устанавливаться с опозданием при манифестации сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, инфаркт сердечной мышцы, атеросклероз. Поэтому врачи рекомендуют знать уровень холестерина и всего липидного профиля.

В рамках выезда врачи бригады также прочитали лекции по фармакогенетике основных хронических неинфекционных заболеваний, семейной гиперхолестеринемии для коллег из Горной ЦРБ.