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Врачи РЦОЗМП осмотрели жителей Эвено-Бытантайского улуса
В Якутии врачи РЦОЗМП осмотрели около 300 жителей Эвено-Бытантайского улуса.
С 8 по 19 декабря врачи специалисты РЦОЗМП находились на выездном осмотре жителей Арктической зоны республики — Эвено-Бытантайского района. В этот раз командировка не обошлась без задержки рейса, из-за густого тумана и сильных морозов. В результате всего осмотрено 287 человек.
Из отчета врачей следует, что из числа обратившихся в Центр здоровья лиц по группам заболеваний анализ показал:
— на первом месте болезни системы кровообращения 45%;
— на втором месте –болезни желудочно-кишечного тракта 21%
— на третьем месте заболевания эндокринной системы 12 %.
Врачами РЦОЗМП даны рекомендации касательно улучшения работы с диспансерными больными и ,безусловно, активизации работы медицинских работников по вопросам профилактики заболеваний системы кровообращения, костно – мышечной системы, дыхательной системы, эндокринной системы.
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