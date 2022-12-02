Врачи РЦОЗМП осмотрели жителей Анабарского и Оленекского районов

Работа медиков в условиях Крайнего севера часто обусловлена суровыми климатическими условиями жизни. Так, например, врачи мультидисциплинарной бригады РЦОЗМП совместно с врачами других поликлиник, добирались до сел Жилинда и Юрюнг-Хая Оленекского и Анабарского районов на всевозможных видах транспорта, начиная с самолета и вертолета заканчивая вездеходами «Трекерами».

По итогам медицинского осмотра консультацию терапевта прошли 268 человек, кроме того обследование у невропатолога 200, эндокринолога 197, кардиолога 168, онколога 153, офтальмолога 264, дерматовенеролога 145, узи исследование 273 человек.

Как сообщается в отчете о командировке, у жителей села Жилинда и Юрюнг-Хая преимущественно обнаружены заболевания сердечно-сосудистой системы и эндокринные нарушения.

Помимо осмотра населения, нашими врачами были даны рекомендации врачам участковых больниц улучшить работу с диспансерными больными:

• активизировать работу медицинских работников по вопросам профилактики заболеваний системы кровообращения, костно – мышечной системы, дыхательной системы, эндокринной системы.

• для снижения заболеваемости патологией щитовидной железы необходимо восстановить массовую йодную профилактику посредством использования в питании населения йодированной соли. В детских дошкольных учреждениях провести групповую йодную профилактику (использование йодистых препаратов).

И, конечно же, усилить санитарно-просветительскую работу по информированию населения о факторах риска хронических неинфекционных заболеваний и по пропаганде здорового образа жизни.

Мой выбор — здоровье!