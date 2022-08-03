Врачи рассказали мамам о пользе грудного кормления

Сегодня, 3 августа 2022 года, в Лесной библиотеке парка культуры и отдыха с успехом прошло очередное мероприятие Open-air «Здоровое лето». В рамках Года матери в РС (Я) и всемирной недели грудного вскармливания и здорового питания матерей и детей были проведены замечательные лекции для мамочек по грудному вскармливанию. Их цель – рассказать будущим мамочкам о преимуществах грудного вскармливания и раскрыть секреты правильного и успешного кормления.

Послушать лекции, задать интересующие их вопросы пришли женщины, стоящие на учёте по беременности, кормящие мамы, а также все, кому интересна и важна тема грудного вскармливания.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Республики Саха (Якутия), Лебедева Ульяна Михайловна особое внимание обратила на кормление ребенка до года. На лекции «Питание малыша первого года» Ульяна Михайловна рассказала мамочкам о режиме кормления, о том, когда вводить прикорм, какие продукты выбрать ребенку, когда переходить от грудного молока к смешанному или искусственному вскармливанию и многое другое. Участники получили практические рекомендации, касающиеся питания малыша, развенчали наиболее популярные мифы, касающиеся грудного вскармливания, подчеркнули его основные преимущества.

Как правильно организовать грудное вскармливание? Кормить малыша предпочтительнее по часам или по требованию? Ответы на эти и многие вопросы женщины узнали во время лекции «Все лучшее в молоке», которую провела заведующая отделением Центра грудного вскармливания Элляева Айталина Владимировна. Лекция плавно перетекла в живое общение в формате вопросов и ответов. Более того, Айталина Владимировна дала практические рекомендации по методике грудного вскармливания, показала несколько физических упражнений, порекомендовала целый ряд полезных справочных материалов по вопросам грудного вскармливания.

Из отзывов посетителей лекции:

«В интернете много чего пишут, а тут мы узнали все из первых уст от высококвалифицированных врачей. Мне очень понравился формат лекции в виде беседы, активно задавала вопросы. Нам даже показали физические упражнения, как правильно сцеживать молоко и много другое».

«Я очень рада, что посетила данное мероприятие. Благодаря лекции я узнала много полезной информации, получила ответы на все свои вопросы. Теперь буду делиться советами с другими мамочками и подругами».