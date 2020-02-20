20.02.2020
17:25
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Происшествия
Врачи прооперировали женщину, пострадавшую от ножевых ранений в Покровске
Жительница Покровска, на которую напал с ножом ее знакомый вчера, 19 февраля, была успешно прооперирована, передает телеканал «Якутия 24».
«Операция прошла успешно, состояние пациентки стабильно тяжелое», — сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Напомним, мужчина напал с ножом на женщину в одном из общежитий города Покровска.
«Инцидент произошел на почве совместного распития алкоголя. Мужчина нанес ножом телесные повреждения женщине. ОМОН не подключали. Злоумышленник оказал неповиновение сотрудникам полиции, но в результате слаженных оперативных действий был задержан», — сообщили в пресс-службе МВД по Якутии.
В тяжелом состоянии она была госпитализирована в центральную районную больницу.
Фото: Открытые источники
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