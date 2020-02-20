20.02.2020
17:25
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Происшествия

Врачи прооперировали женщину, пострадавшую от ножевых ранений в Покровске

Жительница Покровска, на которую напал с ножом ее знакомый вчера, 19 февраля, была успешно прооперирована, передает телеканал «Якутия 24».

«Операция прошла успешно, состояние пациентки стабильно тяжелое», — сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Напомним, мужчина напал с ножом на женщину в одном из общежитий города Покровска.

«Инцидент произошел на почве совместного распития алкоголя. Мужчина нанес ножом телесные повреждения женщине. ОМОН не подключали. Злоумышленник оказал неповиновение сотрудникам полиции, но в результате слаженных оперативных действий был задержан», — сообщили в пресс-службе МВД по Якутии.

В тяжелом состоянии она была госпитализирована в центральную районную больницу.

Фото: Открытые источники
Источник: https://yk24.ru/index/proisshestviya/vrachi-uspeshno-prooperirovali-zhenshhinu-postradavshuyu-ot-nozhevyix-ranenij-v-pokrovske
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