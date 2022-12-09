Врачи обсудят актуальную тему «Роль хирургии в онкологии»

9 и 10 декабря 2022 года в Якутском республиканском онкологическом диспансере состоится научно-практическая конференция «Роль хирургии в онкологии» с участием делегации высококвалифицированных специалистов ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова ДЗМ», под руководством академика РАН, главного онколога г. Москва Игоря Евгеньевича Хатькова.⠀

Организаторы конференции: Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия), ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер», Медицинский институт Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, «Ассоциация онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока», «Ассоциация онкологов РС (Я)», «Общество хирургов РС (Я)».⠀

Программа научного мероприятия состоит из двух частей: практической и теоретической.

Сегодня стартовал первый день конференции, в операционных Якутского онкологического диспансера проходят одновременно три мастер-класса о, а также показательная операция, которую проводит Игорь Евгеньевич.⠀

Второй день конференции включает в себе доклады, где будут обсуждаться актуальные вопросы хирургического лечения.⠀