Врачи из Якутска провели медобследование населения Анабарского района

В Якутии реализуется уникальный проект по обследованию здоровья жителей отдаленных населенных пунктов. На этот раз мобильный центр «Здоровье» Республиканского центра медицинской профилактики с 21 по 28 февраля работал в Анабарском улусе.

За неделю врачи обследовали взрослое и детское население сел Юрюнг-Хая и Саскылах с целью профилактики, снижения смертности от хронических неинфекционных заболеваний, формирования активной жизненной позиции и сохранения здоровья населения Арктики.

В Анабарском районе медицинской помощью было охвачено 1096 человек. Проведено комплексное профилактическое обследование с помощью аппаратно-программного комплекса «Здоровье», компьютеризированной системы скрининга сердца, биоимпедансметрии, компьютеризированного спирометра, смокелайзера, экспресс анализа крови на сахар и холестерин, а также ультразвуковое обследование органов брюшной полости и щитовидной железы. В ходе обследования были выявлены пациенты с хроническими формами заболеваний сердца и сосудов, сахарным диабетом, эндокринной патологией, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, подозрениями на онкологические заболевания.

Отметим, что проект реализуется с 2009 года, ежегодно бригады врачей посещают более 20 улусов и районов республики, в год за медицинской помощью обращается около 10 тысяч человек. «Медицинские десанты» проводятся при поддержке республиканской программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» и республиканского проекта «Формирование здорового образа жизни («Укрепление общественного здоровья»), которые входят в федеральный национальный проект «Здоровье».