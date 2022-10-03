Врачебные тайны или вопрос на засыпку

У меня уже набралось немало интервью с врачами (один небольшой томик точно!) о профессии, призвании, трудностях и радостях напряженного врачебного труда. Накануне Международного дня врача я задала тринадцать личных вопросов молодым врачам: кардиологу Ольге БООТУЛУ, трасфузиологу Родиону ЕГОРОВУ, педиатру-инфекционисту Анжелике ОСТРЕЛИНОЙ и кардиохирургу Сергею ЛОМОНОСОВУ.

Анжелика Острелина, врач педиатр-инфекционист

Вопрос 1: Что Вы можете сказать о профессии врача?

Ольга Боотулу: Врач – интересная профессия, у нее большие возможности и перспективы. Профессия врача меня не разочаровала.

Родион Егоров: С детства зная, насколько важна и ответственна работа врача, мечтал стать врачом и помогать людям.

Сергей Ломоносов: врач берет на себя ответственность за жизнь человека. К примеру, моя специальность – сердечно-сосудистый хирург, одна из тяжелейших специальностей, требующая порой недюжинной силы, терпения, упорства, настойчивости, запредельной концентрации внимания. Исполнением своей мечты о работе по душе я обязан маме.

Анжелика Острелина: К профессии врача шла целенаправленно: естественно-научный класс, Малая медицинская академия, лечебный факультет Мединститута. О профессии педиатра не мечтала, но она оказалась судьбой, и я очень рада, что работаю именно с детьми.

Вопрос 2: Всегда ли выбор профессии врач делает с кого-то?

О.Б.: Наверное, да.

Р.Е.: В моей семье я – первый врач и надеюсь, что моему примеру последуют мои братья и сестры.

С.Л.Непременно.

А.О.: Думаю, тут все индивидуально. Кто-то идет по стопам родных, кто-то вдохновляется выдающимся врачом, кто-то во время практики понимает, что хочет быть в этой профессии.

Ольга Боотулу, врач-кардиолог

Вопрос 3: знаменитый хирург Александр Вишневский как-то признался: «Я почти не читал занимательных книг, хирургия опустошила меня. О, до чего она жадная!». А Вам удаётся читать, что называется, для души?

О.Б.: К сожалению, редко приходится почитать художественную литературу.

Р.Е.: Да, читать я люблю, особенно – о жизни знаменитых личностей.

С.Л.: Я абсолютно согласен, читать для души практически нет времени.

А.О.: Я читаю, в последнее время читаю Бориса Акунина и Ремарка.

Вопрос 4: Всегда ли удается уложиться в рабочий график?

О.Б.: Чаще всего да.

Р.Е.: Да.

С.Л.: В профессии врача нельзя по окончании рабочего времени встать и уйти, уходишь тогда, когда выполнишь все свои обязанности. Бывает, операция затягивается, порой и ночью коллегам может понадобиться твоя помощь, и в поликлинике я работаю по правилу «до последнего пациента».

А.О.: В основном работаю согласно графику, есть дежурства, бывают разные обстоятельства, меняю график, задерживаюсь, если надо.

Вопрос 5: Как переключаетесь с работы на семью, личную жизнь?

О.Б.: Без проблем.

Р.Е.: Благодаря стабильному графику, удается без труда.

С.Л.: Это довольно сложно, иногда думаешь: почему в сутках 24 часа, а не больше. У меня четверо детей: школа, детсад, спортивные соревнования, первенства у старших… Часто семейные планы срываются в силу профессиональных обстоятельств.

А.О. Переключаться получается. Стараюсь дома думать о ребенке, о семье, но бывают тяжелые пациенты, тогда созваниваешься с коллегами, переживаешь.

Вопрос 6: Как Вы расслабляетесь после напряженного рабочего дня?

О.Б.: Дома, в кругу семьи.

Р.Е.: Когда получается, ходим с женой в кино, любим посидеть в кафе, походить по магазинам.

С.Л.: Свободное время стараюсь проводить в семье, за любым родом занятий. Люблю рыбалку и охоту.

А.О.: В последний год занимаюсь спортом, хожу в фитнес зал, это дает энергию. Стараюсь прислушиваться к организму, если устаю, могу позволить себе в выходные полежать, посмотреть фильм, почитать.

Вопрос 7: Есть ли у Вас хобби?

Р.Е.: Да, рыбалка и охота, активный отдых вдали от города.

С.Л.: Раньше в свободное время занимался горнолыжным спортом. Люблю рисовать, но давно не рисовал…

А.О.: К сожалению, нет.

Вопрос 8: как Вы развиваетесь в профессии? Кем Вы видите себя через 10 лет?

О.Б.: Мне пока хватает аккредитации специалиста. За 10 лет вряд ли что-то поменяется.

Р.Е.: Каждый год мы проходим обучение, постоянно учусь. Через 10 лет вижу себя в руководящей должности.

С.Л.: У нас множество курсов повышения квалификации, учебных семинаров, ежемесячно обновляются рекомендации по методам диагностики и лечения, оперативной технике, обновляется медицинская техника. Стараюсь успевать. А через 10 лет буду все тем же сердечно-сосудистым хирургом.

А.О.: Врач всегда должен заниматься саморазвитием. Слушаю вебинары, конференции, благодаря пандемии, это стало возможным. Кем буду через 10 лет, не знаю. Надеюсь, буду также помогать детям и продолжу работать в стационаре.

Вопрос 9: остановитесь ли Вы на достигнутом или планируете идти в профессии дальше в плане карьерного роста?

О.Б.: Пока не знаю.

Р.Е.: У меня есть и желание, и стимул, чтобы продвигаться по карьерной лестнице.

С.Л.: В планах работа над диссертацией, соискание ученой степени.

А.О.: Насчет карьерного роста я не думала. Сейчас я заведую приемно-консультативным отделением больницы, считаю это очень ответственным делом, хочу и в дальнейшем помогать своей больнице и отделению становиться лучше.

Вопрос 10: со старославянского языка слово «врач» переводится, как «разговаривать», «бормотать». Часто ли Вы разговариваете с пациентами?

О.Б.: Да, и это помогает и им, и мне.

Р.Е.: Каждый врач должен уметь успокоить и приободрить пациента.

С.Л.: Приходится говорить иногда на абстрактные темы, чтобы человек не думал все время о своей болезни, отвлекать от дурных мыслей. Нужно быть готовым к любым обстоятельствам и обладать высокой степенью милосердия, научиться лечить не только словом, но и душой…

А.О.: Работа педиатра в первую очередь подразумевает беседы с родителями, от этого зависит успех лечения ребенка, и нужно суметь найти контакт и с мамой, и с малышом.

Вопрос 11: Вы верите в суеверия? Говорят, врачи не меняются друг с другом сменами, хирурги никогда не поднимают упавший на пол инструмент до окончания операции, нередко вместо пожеланий спокойного дежурства посылают друг друга к черту. Это работает?

О.Б.: Скорее, да!

Р.Е.: В суеверия я не верю.

С.Л.: В суеверия я верю. Всему, на самом деле, есть объяснение. Хирургический инструмент, бывает, падает, и у нас принято три раза постучать упавшим инструментом об пол. Насчет пожеланий: некоторые желают не хорошего дежурства, а плохого… Насчет посылания к черту не слышал.

А.О.: Стараюсь не верить, но мы не желаем друг другу, например, спокойного дежурства, как-то так устоялось…

— Вопрос 12 (кардиологу и кардиохирургу): правда, что женское сердце бьется быстрее?

О.Б.: Да, это правда.

С.Л: Да, верно. Связано это с циркадным ритмом, поэтому женщина к вечеру устает быстрее. Объяснение этому женский половой гормон эстроген, да и размер самого сердца…

Вопрос 13: Вы оптимист или пессимист?

О.Б.: Оптимист.

Р.Е.: Да, я по жизни оптимист.

С.Л.: Оптимист.

А.О.: Я стараюсь быть оптимистом, ведь я работаю с детьми. Думаю, тут по-другому не может быть.

Каюсь, времени я дала своим респондентам, совсем немного и очень благодарна ребятам за готовность помочь и за оперативность.

С Международным днем врача вас, дорогие наши врачи! Успехов и удачи вам!