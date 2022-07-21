21.07.2022
18:37
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Медицина

Врачебная амбулатория Магана обеспечена всем необходимым

 Вчера, вместе с главным врачом Якутской городской больницы № 2 Саргыланой Васильевой и.о. министра здравоохранения республики Роман Савин встретился с медицинскими работниками, пациентами и ознакомился с работой врачебной амбулатории с. Маган. И.о. руководителя ведомства отметил достойную комплектацию структурного подразделения и подчеркнул, что здесь есть все необходимое для оказания качественной и своевременной медицинской помощи.
Главный врач ЯГБ№2 Саргылана Васильева, в чьем ведении находится амбулатория, рассказала, что в прошлом году провели ремонт здания по программе модернизации первичного звена здравоохранения Нацпроекта «Здравоохранение». Врачебная амбулатория рассчитана на 15 посещений в смену и обслуживает более 1500 человек села. Она обеспечена необходимым оборудованием, лекарственными препаратами и квалифицированными медицинскими кадрами.

 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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