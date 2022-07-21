Врачебная амбулатория Магана обеспечена всем необходимым

Вчера, вместе с главным врачом Якутской городской больницы № 2 Саргыланой Васильевой и.о. министра здравоохранения республики Роман Савин встретился с медицинскими работниками, пациентами и ознакомился с работой врачебной амбулатории с. Маган. И.о. руководителя ведомства отметил достойную комплектацию структурного подразделения и подчеркнул, что здесь есть все необходимое для оказания качественной и своевременной медицинской помощи.

Главный врач ЯГБ№2 Саргылана Васильева, в чьем ведении находится амбулатория, рассказала, что в прошлом году провели ремонт здания по программе модернизации первичного звена здравоохранения Нацпроекта «Здравоохранение». Врачебная амбулатория рассчитана на 15 посещений в смену и обслуживает более 1500 человек села. Она обеспечена необходимым оборудованием, лекарственными препаратами и квалифицированными медицинскими кадрами.