Врач-ревматолог: Тяжелые ревматологические заболевания появляются без симптомов и их чрезвычайно сложно выявить…

Врач-ревматолог Галина Саввина: «Тяжелые ревматологические заболевания появляются без симптомов и их чрезвычайно сложно выявить…».

Моя визави — врач-ревматолог высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения РС (Я) и РФ, заведующая ревматологическим отделением Якутской республиканской клинической больницы Галина Саввина, и мы говорим о ревматологических заболеваниях.

— Мне почему-то казалось, что ваше отделение сравнительно молодое, а оказывается, ему уже тридцать два года. А кто стоял у истоков, Галина Робинзоновна?

— Ревматологическое отделение было организовано 24 января 1991 года на базе кардиологического отделения. Первой заведующей была Елизавета Борисовна Скрябина, в 1994 по 2019 год ее сменила отличник здравоохранения РС (Я) и РФ, заслуженный врач РС (Я) Ольга Гаврильевна Маркова.

— Ольга Гаврильевна — очень известный врач.

— Да, Ольга Гаврильевна Маркова наш наставник, учитель, она много сил вложила в развитие и ревматологического отделения, и вообще ревматологической службы республики. С ее именем связано открытие ревматологического центра в 2008 году, кабинета антицитокиновой терапии, кабинета по остеопорозу, внедрение биологических препаратов (2005 год), УЗИ суставов, капилляроскопия (2009 год). Талантливый врач, руководитель, воспитала целую плеяду врачей-ревматологов.

— Ревматологическое отделение очень востребовано. С чем к вам поступают люди и что это за заболевания?

— Отделение проводится специализированное лечение больным с ревматологическими заболеваниями. Это острая ревматическая лихорадка, ревматоидный артрит, остеоартриты, анкилозирующие спондилиты, микрокритисталлические артриты, диффузные болезни соединительной ткани, системные васкулиты и другие заболевания, поражающие соединительную ткань и суставы. Ревматологические больные испытывают хроническую изматывающую боль и нуждаются в особом внимании и понимании, Чаще всего они не знают, что в большинстве своем их болезни неизлечимы, что можно только предотвратить его высокоскоростное развитие, и только грамотный врач направит их заболевание в нужное, программируемое русло. К сожалению, больные часто после выписки из отделения прерывают лечение, не продолжают принимать базисные препараты, что приводит к быстрой инвалидизации.

— Как проявляются ревматологические заболевания?

— Артрит — это воспаление суставов, то есть отек, припухшие суставы, через несколько лет — за счет разрушения костной ткани — деформация суставов. Болезнь Бехтерева — это постоянные боли и скованность по ходу позвоночника, больные еле встают с кровати, и это продолжается годами.

— Какие методы лечения вы считаете наиболее прогрессивными?

— Одним из действенных методом в лечении ревматологических больных является лечение высокотехнологическими генно-инженерными биологическими препаратами, действующими на воспалительные цитокины. Лечение это дорогостоящее и длительное. В отделении ежегодно внедряются новые генно-инженерные биологические препараты с различными патогенетическими механизмами воздействия на воспаление, что дает хороший результат.

Я помню, что в августе 2017 года в Якутске с участием академика, д.м.н., профессора Е.Л. Насонова была проведена II-я Конференция ревматологов ДВФО. Командой профессоров из НИИР им. В.А.Насоновой была тогда дана высокая оценка работе ревматологического отделения ЯРКБ. Врачи отделения постоянно учатся сами и ежегодно делятся своим опытом с коллегами, проводят Круглые столы, научно-практические конференции, Школы с участием профессоров ведущих центров страны для врачей терапевтов, рентгенологов, дерматологов. В период пандемии коллектив отделения самоотверженно продолжал трудиться, используя новейшие высокотехнологические методы лечения ревматологических больных.

— Чем вызваны, на ваш взгляд, ревматологические заболевания?

— Есть факторы, которые предшествуют ревматологическим заболеваниям. Считается, что это стресс, причем, не только психоэмоциональный, стресс может быть вызван климатическими условиями, характером питания. Стресс провоцируют также переохлаждение, какие-то профессиональные особенности, условия жизни, курение (влияние никотина на организм), генетика.

— Связаны ли ревматологические заболевания с возрастом?

— Абсолютно нет. Это скорее гены, холодный климат, недостаток солнца.

Кстати, многими системными ревматологическими заболеваниями (красная волчанка, геморрагический васкулит, болезнь Бехтерева, склеродермия) болеют в основном молодые люди.

— Можно ли ревматологические заболевания считать сезонными?

— Нет, сезонности у наших заболеваний нет.

— А по гендерному признаку?

— БолезньюБехтерева чаще страдают мужчины, а вот ревматоидным артритом – больше женщины. Можно сказать, что ревматологические заболевания — заболевания профессиональные. Чаще всего подвержены им повара, парикмахеры, которые вынуждены много времени проводить на ногах, люди, работа которых связана с поднятием тяжестей, работающие на холоде, профессиональные спортсмены — все они входят в группу риска.

— Есть ли в арсенале ревматологов какие-то инновационные методы?

— Безусловно, да. Мы с 2014 года используем инновационные генно-инженерные биологические препараты, способные эффективно влиять на состояние пациентов.Эти препараты начали использовать именно в ревматологии. Это высокие технологии, настоящий прорыв в медицине. Такое программное лечение получают бесплатно инвалиды, а те, у кого нет инвалидности, — по муниципальной программе. У нас в отделении есть кабинет генно-инженерной биологической терапии, где мы проводим инфузии (капельницы), подкожные инъекции. Раньше ревматологические больные были вынуждены лежать скованные болезнью, не вставали с кровати, а благодаря генно-инженерной биологической терапии снимается воспаление, отек суставов, качество жизни человека достоверно меняется. Многие из наших пациентов лечатся и работают, живут нормальной жизнью.

— Есть понятие «онкологическая настороженность». Наверное, нужна и ревматологическая настороженность?

— Конечно! У всех хронических болезней есть общая закономерность: чем раньше поставлен диагноз, тем лучше прогноз. Тяжелые ревматологические заболевания поначалу, подобно опухолям, незаметны, появляются без симптомов. Их чрезвычайно сложно выявить. Причины развития ревматологических заболеваний чрезвычайно разнообразны, так что настороженность нужна обязательно.Очень полезны для профилактики двигательная активность, лечебная физкультура.

Численность пациентов с ревматологическими заболеваниями, по мнению врачей-ревматологов постоянно растет. Большинство ревматологических болезней, которые расстраивают все органы и системы организма, характеризуются тяжелыми осложнениями и по оценке аналитиков дают до 70% инвалидности. Если вы заметили у себя боли, отеки, дискомфорт в суставах при ходьбе, при передвижении по лестнице, утреннюю скованность, повышение температуры тела, нарушение общего самочувствия, поражение кожи, боли в мышцах, резкое снижение массы тела, врачи рекомендуют не медлить и обратиться к специалисту. Мотивация простая — ревматологические болезни редко заканчиваются выздоровлением.