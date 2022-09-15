Врач предстанет перед судом

В Мирнинском районе перед судом предстанет врач, обвиняемый в получении взяток и служебных подлогах по факту выдачи фиктивных больничных листов.

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению работника ГБУ РС (Я) «Айхальская городская больница» по фактам получения взяток за незаконные действия, служебных подлогов (ч.3 ст. 290 УК РФ, ч.1 ст. 292 УК РФ, а также ч.1ст.291.2 УК РФ).

Следствием установлено, что врач в период с октября по декабрь 2021 года, заведомо зная об отсутствии заболеваний, влекущих освобождение от трудовой деятельности, из корыстной заинтересованности вносил в листки временной нетрудоспособности заведомо ложные сведения о наличии у жителей города Удачного болезней, которые освобождали их от работы.

За свои незаконные действия медик получал от каждого вознаграждение в сумме от 7 до 15 тысяч рублей.

Незаконная схема была вскрыта при проведении проверки сотрудниками прокуратуры и УЭБиПК МВД по республике.

Всего к услугам медика обратились девять граждан, в отношении которых возбуждены уголовные дела о даче взятки.

В настоящее время расследование уголовного дела по обвинению медика завершено. Свою вину в совершенных преступлениях бывший медицинский работник признал.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.