Врач попалась на взятке

Прокуратура г. Удачного признала законным возбуждение старшим следователем Мирнинского МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия) уголовных дел в отношении врача одного из медицинских учреждений.

При возбуждении уголовных дел установлено, что врач, по предложению своего знакомого, оформила гр. В. за денежное вознаграждение в размере 15 тыс. рублей подложный листок нетрудоспособности за период с 23.04.2019 по 07.05.2019.

При этом мужчина, в отношении которого был оформлен листок нетрудоспособности, в это же время отбывал административный арест в изоляторе временного содержания.

Следственным органом в отношении врача возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности)

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.