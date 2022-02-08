Врач-невролог РБ №2 заняла первое место на Всероссийской конференции с международным участием «Будущее нейронаук».

Татьяна Эверстова, врач неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи, заняла 1 место на Всероссийской конференции с международным участием «Будущее нейронаук», которая проходит в г. Казань с 7 по 12 февраля.

Во время мероприятия, под эгидой форума Neuro Week Kazan-2022 молодые ученые, а именно неврологи и психиатры, получили уникальную возможность получить информацию о результатах последних исследований молодых ученых России и стран СНГ и представить свои наработки.

В этом году с докладами выступают 49 участников из 18 городов РФ и стран СНГ. Для выступления на конференции приглашены ведущие неврологи и психиатры страны. В программе конференции запланированы пленарные заседания, сателлитные симпозиумы, дискуссии, мастер-классы.

Поздравляем нашу коллегу Татьяну Егоровну и ее научного руководителя, профессора СВФУ им. М.К Аммосова Татьяну Яковлевну Николаеву с победой! Желаем дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья, счастья!