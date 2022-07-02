Врач-нефролог о негативных последствия жары

Аномальная жара не только изматывает морально, она вредит физическому здоровью человека и может привести к появлению новых или обострению уже имеющихся болезней. Температура воздуха, превысившая отметку в +30Со, несёт опасность для человека. В этот момент процессы «самоохлаждения» организма начинают работать на износ. О том, как негативно может повлиять жара на организм , расскажет Ксения Давыдова, заместитель главного врача по лечебной работе «Центра современной нефрологии и диализа» .

«Лето -прекрасная пора. Но высокая температура окружающей среды вызывает обильное потоотделение, превышающее норму в 4-5 раз. Такие показатели свойственны, если человек выполняет тяжелую физическую работу. Обезвоживание — первое, но не единственное последствие сильной жары. Высокая температура воздуха оказывает влияние на разные системы организма», — объясняет Ксения Дмитриевна.

-В какое время нельзя находиться в знойную погоду?

К.Д: В утреннее время. При нахождении солнца на восходе и закате (в утренние и вечерние часы) косые солнечные лучи проходят через более толстый слой атмосферы и лучше ею поглощаются.

В полуденные часы, когда солнце в зените, прямые солнечные лучи проходят меньшую толщину атмосферы и эффективность солнечной инсоляции возрастает. При этом в организме усиливается образование токсичных веществ, повреждающих клетки органов, в частности, почек. Обострения таких заболеваний как хронический гломерулонефрит (хроническое иммунное воспаление почек) может провоцироваться инсоляцией. Правильное поведение под солнцем – ношение головного убора, солнцезащитных очков и использование защитных кремов для кожи, избегание загорания в полуденные часы (с 11 до 15) обеспечит вам красивый и безопасный загар и повышение защитных сил организма.

-Как жара негативно может повлиять на организм? В частности на почки?

К.Д: Дело в том, что выведение из организма жидкости осуществляется несколькими путями: через почки, с потоотделением и дыханием. Пребывание на жаре усиливает выведение жидкости с потоотделением, в результате чего моча становится более концентрированной – в ней уменьшается содержание воды и возрастает концентрация выводимых органических веществ, а это может способствовать кристаллизации мочи и образованию почечных камней. Если вы здоровы, нет противопоказаний, важно увеличить количество потребляемой жидкости – в среднем, это около 2-2,5 литров в сутки.

-Как быть тем, у кого хронические заболевания?

К.Д: Тем, у кто состоит на учете по болезням почек, с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, то для них увеличивается объем циркулирующей крови, возрастает гиперволемия (то есть обводнение организма). Поэтому у этих пациентов правильнее в жару не «больше пить», а постараться сохранить привычный водообмен. Обычным правилом является потребление воды в количестве, равном выделенному за сутки с мочой плюс 300-500 мл. При выраженных отеках, наличии сердечной недостаточности, высокой артериальной гипертензии количество потребляемой жидкости приходится еще более уменьшать. Больному в поздних стадиях ХБП необходимо ежедневно или через день измерять суточный диурез.

Пациентам с хроническими микробно-воспалительными заболеваниями почек и мочевыводящих путей (пиелонефрит, цистит) советую не увлекаться пребыванием в водоёмах. Сейчас многие уезжают на море, поэтому я бы рекомендовала долго не находится в морской соленой воде. Кроме того, переохлаждение может вызвать нарушение кровообращения, снижение защитных сил организма и активацию микробной флоры, что приведет к обострению имеющихся заболеваний. Пациентов с хроническими заболеваниями советую не забывать и о том, что отдых более безопасен, если вы находитесь в фазе ремиссии заболевания почек. Если у вас есть почечная патология, то нужно сдать общий анализ мочи незадолго перед поездкой и обратиться за консультацией к нефрологу, чтобы убедиться, что ваше заболевание находится вне обострения. Советую всем носить головные уборы в жаркие дни, без острой необходимости не выходить на улицу. Конечно , наше северное лето очень красивое и короткое, но все же резко континентальны климат даёт знать о себе. Поэтому берегите себя и своих близких. При солнечных ударах и ожогах обращайтесь в медицинские учреждения. Не занимайтесь самолечением.

