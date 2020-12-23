Врач ковидного отделения Алданской ЦРБ: Берегите близких

В Алданском районе около тысячи человек находятся дома под наблюдением – у этих пациентов либо подтвержден COVID-19, либо имеется подозрение на инфекцию. В подавляющем большинстве, это жители района, некоторый процент составляют приезжие из соседней области. Таковы данные территориального отдела Роспотребнадзора на 22 декабря.

Контакты вновь выявленных заболевших локализуются; особое внимание уделяется активным очагам. На соответствующую дату таковых два – Республиканский cпециализированный дом-интернат поселка Ыллымах и Алданский центр cемейного устройства. В стационаре с установленным диагнозом «новая коронавирусная инфекция» находятся 87 пациентов. Большинство заболевших – люди старшего возраста.

— Новая коронавирусная инфекция протекает тяжело, и опасна она множеством осложнений, – рассказывает врач инфекционного отделения Алданской ЦРБ В.В. Власова. – Если в легкой форме заболевание может пройти незаметно, то средняя и тяжелая формы требуют длительного комплексного лечения. Перенести эти формы «на ногах» невозможно: у пациентов длительное время держится высокая температура, которая плохо сбивается, присоединяется одышка… Кроме того, обостряются все хронические заболевания. После завершения лечения патологии могут сохраняться длительный период, поэтому восстановительный процесс занимает немало времени.

Виталия Власова – врач-отоларинголог. В мае 2020-го она была переведена в ковидное отделение для оказания помощи заболевшим новой коронавирусной инфекцией. Недавно она прошла двухнедельную стажировку в Москве.

— Мы побывали на стадионе «Крылатское», где сейчас развернут госпиталь на 1000 коек, ездили в больницу № 52 – медицинское учреждение нефрологического профиля, где проходят лечение пациенты с заболеваниями почек, – делится Виталия Викторовна. – Также посетили Коммунарку. Там построены редеры — корпуса, где пациенты, перенесшие COVID-19, проходят долечивание. В НИИ имени Склифосовского мы с руководством больницы совершили обход больных с новой коронавирусной инфекцией, посетили инфекционные палаты и отделения реанимации. По всем стационарным пациентам мы с принимающими нас врачами детально обсуждали тактику лечения больных коронавирусной инфекцией.

Стажировка была организована для врачей ковидных отделений минздравом Якутии совместно со столичным ведомством. Обучение прошли пятеро врачей республики. Конечно, обмен опытом оказался ценным, впрочем, Виталия Власова отметила, что в лечении коронавируса алданские медики придерживаются абсолютно верной тактики.

— Сегодня в ковидном отделении работают шесть врачей; все они прошли курсы повышения квалификации, – отметил главный врач Алданской ЦРБ Дмитрий Сергин. – Отрадно, что наши специалисты имеют возможность стажироваться в ведущих медицинских организациях страны. Безусловно, опыт, который приобретается врачами на курсах, будет очень полезным в нашей практической работе. В то же время хочется отметить, что уровень подготовки алданских специалистов, посетивших курсы повышения квалификации, тоже является высоким.

Лечение новой коронавирусной инфекции длится от двух недель и более – в зависимости от степени тяжести болезни. Виталия Викторовна напоминает, что сохранение собственного здоровья во многом зависит от нас:

— Берегите себя и своих близких! Призываю к благоразумию молодежь: всегда помните о своих родных, ведь представители старших поколений особенно уязвимы. Не забывайте о средствах защиты – носите маски и перчатки.

Специалисты отмечают, что относительно соблюдения мер безопасности алданцы стали более дисциплинированы. В основной массе граждане соблюдают масочный режим, в общественных местах выдерживают дистанцию, осознают важность обработки рук; но иногда нарушения предписаний все же имеют место.

Зачастую отсутствие СИЗов люди объясняют собственной забывчивостью и безалаберностью, однако порой встречаются и демонстративные отказы надеть маску. Подобная бравада объясняется ничем иным, как отсутствием ответственности за себя и окружающих, и может привести к самым трагическим последствиям.