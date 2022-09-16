Врач из Якутска под диктовку мошенника перевела более 140 тысяч рублей

В полицию г. Якутска обратилась 33-летняя врач. Она пояснила, что днём ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он заявил, что неизвестные пытаются оформить кредит от её имени и, чтобы не быть голословным, отправил в мессенджере справку на фирменном бланке банке о том, что она стала жертвой мошенников. Звонивший порекомендовал женщине оформить кредит и перечислить средства на указанный счет для того, чтобы предотвратить действия аферистов. Она последовала всем указаниям, оформила кредит в мобильном приложении банка и перевела денежные средства на продиктованный счёт. Лишь после этого потерпевшая позвонила на «горячую линию» банка и узнала, что общалась с мошенниками. Но к тому времени аферисты успели похитить у неё 144 000 рублей.

Полиция предупреждает! Если вам звонят из банка и сообщают, что кто-то пытается похитить ваши денежные средства, первое, что вы должны сделать – положить трубку и самостоятельно позвонить в банк на «горячую линию», либо посетить ближайший офис. Эти простые правила помогут сохранить ваши финансы.