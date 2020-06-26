Врач-инфекционист Виктория Ишниязова: Дежурство начиналось как обычно…

Сейчас у наших врачей уже есть опыт лечения больных с ковид-19, проверенные методы диагностики и лечения новой вирусной инфекции, они уверенно берутся за лечение самых тяжелых больных и спасают их. Сложно представить, каково было не просто услышать, что в Якутске появился первый больной с подтвержденным заболеванием, а принять его и срочно начать лечение. Это потом время покажет, что все было сделано правильно, а тогда еще никто не знал, как это будет. 17 марта останется, наверное, в памяти всех якутских медиков как точка отсчета борьбы со смертоносным вирусом. И уж точно в памяти тех, кому пришлось столкнуться с ним первыми. Я прошу вспомнить, как это было врача-инфекциониста Якутской республиканской клинической больницы Викторию ИШНИЯЗОВУ. Это ее бригаде выпало первыми встретиться с ковид-19 «лоб в лоб».

— Так получилось, что в нашу смену во время дежурства 17 марта в наше отделение поступил первый пациент с ковид-19. Дежурство начиналось как обычно, пациентов как всегда было много. Я консультировала больную в гинекологическом отделении нашего Перинатального центра, когда позвонила заведующая отделением Владилена Васильевна ИВАНОВА и сказала, что должен поступить первый больной с утвержденной коронавирусной инфекцией.

В тот день вместе с Викторией дежурили врач-инфекционист Мария БАШИНОВА, медсестра Ольга ГРИГОРЬЕВА, медбрат Евгений ДАНИЛОВ и санитар Людмила ХАЛАБЫШЕВА.

— Мы пошли в санпропускник, машинально, с каменными лицами, начали надевать защитные костюмы. Мы даже не разговаривали друг с другом, все делалось автоматически. Каждый, наверное, вспоминал свои должностные инструкции, чтобы все было сделано четко и без суеты. Было страшно.

Это был, скорее всего, страх перед неизвестностью. До этого пациентов с подтвержденным ковид-19 в отделении еще не было, лечить новую инфекцию нужно было совсем иначе, чем те, что были известны до этого, сомневаться, обсуждать просто не было времени.

— Мы не знали, как поведет себя больной, на тот момент в мире было очень много летальных исходов, а у нас отделение как всегда было переполнено, было много инфекционных больных с воздушно-капельными и кишечными инфекциями, гепатитами. Предстояло срочно всех эвакуировать, объяснить людям ситуацию, кроме того шла плановая выписка. Отделение разделилось на «чистую» и «грязную» зоны. Нам предстояло работать в «грязной».

И вот первый пациент с ковид в отделении. Его привезли вместе с женой (больных с ковид возили тогда в специальных камерах для эвакуации больных с особо опасными инфекциями). Врачи осмотрели больных, взяли необходимые анализы по стандарту лечения больных с коронавирусной инфекцией, сделали КТ-исследование и подтвердили диагноз. Ковид-19. Состояние средней степени тяжести, температура, были назначены противовирусные и антибактериальные препараты, интенсивной терапии не понадобилось. Это уже было неплохо.

— На другой день стали поступать люди из окружения первого больного, с каждым днем их становилось все больше. К нам и все предыдущие дни поступали больные с подозрением на коронавирусную инфекцию, люди, которые прибывали из стран, где были зарегистрированы больные с ковид-19, и мы были готовы встретить больных с такой инфекцией, знали, как должны были быть одеты, как делать забор анализов, маршрутизацию анализов, как и куда подавать экстренные извещения, знали алгоритм оповещения вышестоящих учреждений и руководителей, как лечить (к тому времени уже была разработана третья версия методических рекомендаций больных пневмонией). Просто мы не знали, когда это произойдет и что произойдет это так быстро.

Когда начали регистрироваться случаи в России, мы все, наверное, думали, что к нам это придет намного позже, многие и сейчас не верят, что ковид вообще существует. Мне не раз задавали вопросы типа: «А ковид вообще есть?». Тем временем тучи сгущались.

— А потом появилась ковид-пневмония. И снова первый больной был Ваш?

— Нет, он не был моим пациентом, просто в мое дежурство ему сделали компьютерную томографию и выявили пневмонию. Он выздоровел и выписался, кстати, тоже в мое дежурство. Я его хорошо помню. У него была двусторонняя пневмония из-за коронавирусной инфекции, было очень много очагов в легких, так называемых «матовых стекол». Впоследствии почти у всех больных мы наблюдали двустороннюю пневмонию, и было непонятно, как она себя поведет. Больные были напуганы тем, что у них пневмония, находились в состоянии паники, тревожности, практически каждому требовалась психологическая помощь и поддержка. Мы понимали, что они пережили стресс, объясняли, успокаивали, утешали…

Это было начало нового этапа истории больницы, даже, пожалуй, всего нашего здравоохранения, медики спокойно (не равнодушно, а именно спокойно) приняли новые условия работы. Работать, принимая определенные меры предосторожности, стало нормой жизни. Пригодились тренировки – оказалось очень важным уметь правильно одеться для работы в «грязной» зоне и раздеться после нее, помогли и четкие рекомендации, развешанные на дверях и на стенах перед входом в «грязную» зону. Немного позже появился профессиональный азарт, чувство сопричастности к тому, что переживает весь мир.

— Что Вы ощущаете сейчас?

— Сейчас уже появилась какая-то стабильность, уверенность в том, что мы можем повлиять на ход болезни, что в большинстве случаев можем помочь и уже нет того тяжелого чувства, какое было в первые дни. Стало намного легче, спокойнее, нам оказывается большая методическая помощь, стало больше видов анализов, появились новые методы исследований в плане лабораторной диагностики, новые препараты. Начиная с мая, мы чувствуем огромную поддержку со стороны населения, со стороны власти, мы чувствуем, что люди в нас верят и вообще отношение к медикам в период пандемии поменялось в лучшую сторону. Мы ощущаем сейчас эту теплоту, эту веру в нас, надежду. Нас очень поддерживает глава республики, Минздрав, наш главный врач Николай Николаевич ВАСИЛЬЕВ, заместитель по лечебной работе Наталья Иннокентьевна МАРКОВА, главный эпидемиолог больницы Мария Иннокентьевна КЕРЕМЯСОВА. Они все время с нами. Я впервые ощущаю такую поддержку и очень благодарна им за это.

— Сейчас все внимание населения приковано к врачам, работающим с ковид. Что бы Вы хотели сказать жителям республики?

— Мы надеемся, что вовремя начнется выпуск вакцины, все-таки человечество всегда побеждало опасные инфекции. Просто надо перетерпеть, переждать, мобилизоваться, быть вместе, помнить, что сегодня важна ответственность каждого из нас, и тогда мы снова сможем жить как раньше.

— Спасибо, Виктория Николаевна, заинтересную беседу. Успехов и здоровья Вам и Вашим коллегам!